L'automobiliste est passé à côté de lui, aurait donné un coup de roue et a accroché le signaleur. On laissait passer les véhicules en provenance de Jacques-Cartier sur Portland, mais les citoyens manquent beaucoup de savoir-vivre, engueulent les signaleurs. Un s'est fait tasser par un véhicule la semaine dernière. La consigne, c'est que c'est complètement étanche. Personne ne va accéder de Jacques-Cartier à Portland , explique la directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Les blessures infligées au signaleur sont légères.

Une autre signaleuse qui se faisait crier dessus continuellement est en congé de maladie. Elle est pratiquement sur le bord de la dépression. Caroline Gravel, directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke

La directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel Photo : Radio-Canada

Pour l'instant, seuls les véhicules d'urgence peuvent utiliser cet accès.

Début du graphique (passez à la fin) L'accès local au boulevard de Portland maintenant interdit parce qu'un signaleur a été heurté par un automobiliste vendredi dernier #rces pic.twitter.com/wTpcBX8Z3d — Jean Arel (@JeanArelRC) October 22, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les gens qui doivent se rendre à la clinique dentaire devront faire un détour par les rues Albert-Skinner et Wood. Sinon, la circulation locale est toujours permise, mais les automobilistes doivent utiliser les rues perpendiculaires.

Les travaux sur le boul. de Portland doivent se poursuivent pendant encore deux semaines. Des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de la chaussée et du resurfaçage sont prévus.

Pour éviter le secteur, la Ville recommande d'emprunter les autoroutes 410 et 610 et les rues King Ouest et Galt Ouest.