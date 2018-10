Les électeurs devront répondre à deux questions. D'une part, ils devront dire s'ils souhaitent conserver le système uninominal à un tour, et d'autre part, ils devront classer les options qu’on leur propose par ordre de préférence.

Bien qu’il s’agisse de la troisième fois que ce genre de référendum a lieu (deux autres ont eu lieu en 2005 et en 2009), sa tenue entre deux élections peut avoir des conséquences négatives sur le taux de participation, estime Louis Massicotte, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval, à Québec.

Ce dernier s’est rendu à Vancouver en février dernier pour participer à un symposium d'experts sur le sujet. « Il se pourrait que le taux de participation [soit inférieur à] 50 % », dit le professeur. Il cite en exemple les expériences de scrutins similaires tenus en Ontario et à l’Île-du-Prince-Edouard.

Louis Massicotte, professeur de politique à l'Université Laval, spécialiste des institutions politiques et des systèmes électoraux Photo : Radio-Canada

Cependant, Louis Massicotte mentionne que les recherches suggèrent plus de participation lors d'un vote par la poste.

« Cela semble être une tendance dans votre région, constate-t-il. Les États de Washington et de l’Oregon votent uniquement par la poste lors d’élections majeures. »

Des propositions complexes

Louis Massicotte pense que seule la première des deux questions du référendum est simple.

Deux des systèmes proposés n’existent nulle part ailleurs, soit la représentation proportionnelle à deux députés et le modèle mixte de représentation proportionnelle en milieu rural et de vote unique transférable en milieu urbain et semi-urbain.

Il semble plus probable, selon le politologue, que le système de représentation proportionnelle mixte remporte la mise. Or, si un système proportionnel l’emportait, l’expert note qu’une foule de détails doivent encore être précisés.

« Par exemple, est-ce qu’un candidat pourra à la fois figurer sur les listes et se présenter dans une circonscription? », demande-t-il. « Il y a des gens qui grimpent au plafond à la simple idée d’entendre cette suggestion. »

« On peut s’attendre à beaucoup de débats sur les détails », dit-il.

Des informations « concises et simples », selon Elections BC

Selon un porte-parole d’Elections BC, Andrew Watson, des experts ont été embauchés pour écrire dans une langue concise et simple les informations autour du référendum.

Un guide est par ailleurs offert en français.

Les résultats seront compilés à une date ultérieure qui n’est pas encore connue, indique Andrew Watson.