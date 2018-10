Un texte de Marie-Christine Rioux d’après les informations de Jérôme Lévesque-Boucher

Un rapport de la firme d'ingénierie Stantec confirme la faisabilité d'aménager une glace selon les dimensions internationales au Stade de la Cité des Jeunes.

Les ingénieurs estiment que, pour que le projet soit envisageable, le niveau de la patinoire devra être descendu de quelques mètres.

Quelques places assises devront être supprimées pour allonger la glace sur une partie des gradins qui occupent présentement cet espace.

Des travaux de mise à niveau doivent être effectués au Stade. Ces travaux comprennent la réfection des murs de l'amphithéâtre, des améliorations aux gradins, l'ajout de gicleurs ainsi que la construction de toilettes additionnelles et de loges au Centre Premier Tech.

La Ville devra toutefois obtenir une subvention pour aller de l'avant avec le projet de glace olympique.