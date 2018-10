La dernière fois qu'il a été vu, c'est vers 21 h sur la 2e avenue à Acton Vale. Il circulerait à bord d’un véhicule de marque Chevrolet Avalanche 2006 de couleur beige immatriculé Y76 PLC.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L'homme mesure 1, 71 m (5 pi 5 po), il pèse 83 kg (182 lb), il a les cheveux gris et rasés et les yeux verts. On retrouve un tatouage illustrant un coeur avec une croix sur son avant-bras droit et sur son avant-bras gauche, on retrouve une tête de mort.

Toute personne qui apercevrait Stéphan Pomerleau est priée de communiquer avec le 911.