Un texte de Geneviève Proulx

C'est dans le détroit de la rivière MacKenzie où commence la mer de Beaufort que la vétérinaire s'est rendue ; une distance de 4500 km à vol d'oiseau du Zoo de Granby.

La mer de Beaufort où a travaillé Dre Émilie L. Couture se trouve à 4500 km du Zoo de Granby Photo : Google Map

C'était la troisième fois que Dre Couture trempait les pieds dans la mer (très froide) de Beaufort pour y étudier les bélugas. « Cet été, je suis allée dans les Territoires du Nord-Ouest pour participer à un projet de recherche avec les communautés locales et Pêches et Océans Canada. On devait poser des émetteurs satellites sur des bélugas de la mer de Beaufort. Ce n'est pas la même population que celle du Saint-Laurent. On veut en connaître plus sur leur environnement et leurs déplacements dans cet écosystème arctique », raconte-t-elle.

Les premiers contacts avec cette équipe de chercheurs ont été faits alors que la vétérinaire était encore aux études. « J'avais travaillé sur un projet d'évaluation de la santé de cette population [bélugas] et quand ils ont réussi à mener à bien ce projet de pose d'émetteurs satellites, ils m'ont contacté pour m'offrir de faire partie de l'expédition. Le Zoo m'a supportée dans cette aventure. »

Dre Émilie L. Couture en train de tester un appareil utilisé pour mesurer le dioxyde de carbone que les baleines expirent. Photo : Émilie L. Couture

La passion pour les bélugas d'Émilie L. Couture ne date pas d'hier. « Au Québec, on a à coeur la santé de notre population en danger de bélugas du Saint-Laurent. Depuis que j'ai commencé mes études en médecine vétérinaire, je m'implique comme je peux comme dans les nécropsies de bélugas qui ont lieu à la Faculté de médecine vétérinaire pour tenter de déterminer les causes de mortalité. Quand j'ai commencé ma spécialisation en médecine zoologique, j'ai développé de bons liens avec eux là-bas que je suis contente de conserver. »

Difficile attraper un béluga

La mission de la vétérinaire comportait son lot de difficultés. « C'est sûr que le fait que ce soit des animaux marins, ça peut amener des complications logistiques. Il faut d'abord attraper le béluga qui est beaucoup à l'aise dans l'eau que nous. Ça prend une grosse équipe et plusieurs bateaux. Il faut que ce soit sécuritaire pour l'animal et pour les personnes qui font partie de l'équipe scientifique. Ensuite, c'est comme un piercing que l'on fait dans la couche de gras de son dos. Il y a des espèces de petites barres qui sont insérées et qui servent à retenir l'émetteur satellite. On espère qu'il restera en place plusieurs mois et qu'il pourra nous donner des données pour une année complète de leur cycle de vie et de leur cycle d'immigration. »

Heureusement, tout s'est déroulé sans anicroche. « On départ, ils veulent s'en aller, mais on les amène vers un terrain pas trop profond pour faire les manipulations. En général, ça va bien, ils tolèrent bien et s'en vont en douceur. Ce sont des baleines très charismatiques, très sociables et curieuses. Ce n'est pas nécessairement leur moment préféré de se faire capturer, mais ça s'est bien déroulé. »

Une quinzaine de personnes ont participé à l'opération. « Moi, je faisais partie de l'équipe d'évaluation de la santé animale. On s'assurait du bon état physique des animaux, on prenait des échantillons pour essayer d'évaluer leur santé globale et on mesurait l'impact de la pose d'émetteur. On s'assurait que ça n'ait pas d'impact », explique-t-elle.

Au total, quatorze bélugas ont reçu de tels émetteurs.

Tout indique que la vétérinaire retournera dans le Grand Nord prochainement. « Cet été, c'était la première année d'un projet de deux ans. Il devrait y avoir d'autres émetteurs de posés l'été prochain. On est en train d'évaluer la possibilité que j'y retourne l'été prochain. »

Et pour ceux qui se posent la question, les chances sont très minces qu'un jour on retrouve des bélugas en captivité au Zoo de Granby. « Il n'y aucune indication de vouloir garder des mammifères marins en captivité au Zoo », soutient la vétérinaire Couture.