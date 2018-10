Le NGCC Hudson menait son étude annuelle des conditions océanographiques automnales. Les températures de surface que le navire a mesurées dans l’océan Atlantique étaient de 20 °C à 24 °C en septembre et octobre.

C’est cinq à six degrés de plus que la température normale, dit le chercheur David Hebert, qui se trouvait à bord du NGCC Hudson.

Les températures [de l’eau] étaient plutôt chaudes, donc c’était difficile de refroidir les moteurs , explique le scientifique. Le vaisseau n’a donc pas fait fonctionner tous ses moteurs, car ceux-ci devenaient trop chauds.

Le Hudson a quatre moteurs. Le navire n’en a utilisé que deux, et fait passer sa vitesse de 14 noeuds à 10 noeuds, jusqu’à ce qu’il s’approche des côtes et se retrouve en eaux plus fraîches.

David Hebert est un chercheur de l'Institut océanographique de Bedford, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC

Nous n’avons pas vraiment connu ce problème auparavant , dit M. Hebert. Il signale que le navire a cependant déjà navigué en eaux plus chaudes dans le cadre d’autres missions, et que l’équipage sait s’adapter à ces conditions.

La situation n’a pas eu de conséquences sur les travaux scientifiques qui ont été accomplis.

Conséquence de la canicule de l’été

David Hebert, qui a pris part à plusieurs autres recherches menées par le Hudson pour le compte du Programme de monitorage de la zone Atlantique (PMZA) de Pêches et Océans Canada, explique que des températures de surface plus élevées sont inhabituelles, mais n’ont rien de mystérieux.

Elles sont la conséquence de la vague de chaleur qui a frappé les Maritimes l’été dernier, et de la rareté des tempêtes ces derniers mois.

Cet été, les eaux de surface ont été plus chaudes que la moyenne des 20 dernières années.

En eaux plus profondes, les scientifiques à bord du NGCC Hudson ont enregistré des températures plus froides, très légèrement supérieures à la moyenne des 30 dernières années.

David Hebert ajoute que des mesures plus récentes indiquent que la température de surface est depuis revenue à la normale, pour avoisiner les 14 °C.

Avec les informations de Paul Withers