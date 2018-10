Ces migrants qui, par méfiance, ont refusé de se rendre dans les refuges que leur ont réservés les autorités, bénéficient de l’aide de Mexicains pour poursuivrent leur chemin, que ce soit à bord de camionnettes, de fourgonnettes ou de camions de marchandise.

L’un de ces bons Samaritains, Jesus Valdivia, de Tuxtla Chico au Mexique, a laissé monter jusqu’à une vingtaine de migrants dans son véhicule, au détriment de sa suspension qu’il entendait parfois grincer sous leur poids.

« Vous devez aider ces gens, a-t-il commenté. Aujourd’hui, on le fait pour eux, demain ce sera pour nous ».

M. Valdivia ajoute qu’il reçoit un cadeau précieux des gens qu’il aide : « Ils nous apprennent à apprécier ce qu’ils n’ont pas ».

L’une de ses passagères, Brenda Sanchez, de San Pedro Sula au Honduras, a voyagé avec ses trois neveux de 10, 11 et 19 ans. Elle a tenu à témoigner sa gratitude envers « Dieu et les Mexicains qui les ont aidés ». Elle a même eu de bons mots pour la police mexicaine.

Nous sommes très reconnaissants envers les policiers. Même s’ils nous ont fermé la porte à la frontière, ils nous suivent et prennent soin de nous maintenant. Brenda Sanchez

Le rêve américain

Épuisés par de longues heures de marche, les migrants ne songeaient qu’à se procurer de quoi survivre.

« Je veux juste trouver de la nourriture et un endroit où dormir », a déclaré un jeune Hondurien de 16 ans, Roger Pineda, qui a rejoint la caravane la semaine dernière avec cinq membres de sa famille et un groupe d'amis. Ils disent avoir fui la violence, la corruption et la pauvreté de la ville de San Pedro Sula.

Des migrants honduriens, tentant d'atteindre les États-Unis, dorment à même le sol sur une place publique de la ville mexicaine de Tapachula. Photo : Associated Press/Moises Castillo

« J'espère que Trump nous permettra de passer de l'autre côté », a-t-il lancé.

Transportant l’ours polaire en peluche de ses filles de trois et quatre ans, une Hondurienne explique qu’il s’agit du seul et unique jouet qu’elle a apporté. Diplômée en administration des affaires, Besi Jaqueline Lopez souhaite trouver du travail aux États-Unis. Elle précise avoir été incapable de le faire au Honduras. Elle accepterait également de demeurer au Mexique si elle parvenait à y décrocher un emploi.

Mon but est de trouver du travail pour offrir un avenir meilleur à mes filles. Besi Jaqueline Lopez

Les migrants ont pu compter sur la sympathie de nombreux Mexicains qui leur ont fourni eau, nourriture et vêtements.

Alors que les migrants traversaient des villages mexicains, les habitants ont applaudi et crié des encouragements. Une Mexicaine de Lorenzo, Maria Teresa Orellana, a distribué des sandales aux migrants passant par là. « C'est de la solidarité, » dit-elle. « Ce sont nos frères. »

Menace de châtiments

Après avoir blâmé les démocrates pour la « faiblesse des lois » sur l’immigration quelques jours auparavant, Donald Trump a déclaré sur Twitter lundi que: « les caravanes sont une honte pour le Parti démocrate. Changez les lois sur l’immigration MAINTENANT! »

« Tous les efforts sont faits pour mettre un terme aux afflux d’étrangers illégaux de franchir notre frontière méridionnale », a-t-il déclaré dans un autre tweet. « Les gens doivent faire une demande d’asile au Mexique en premier et, s’ils ne le font pas, les États-Unis les expulseront. Les cours demandent aux États-Unis de faire des choses impossibles »,a-t-il poursuivi.

Mettant à exécution l’une de ses menaces, le président Trump a annoncé « la réduction ou la suppression de l’aide américaine » à trois pays d’Amérique centrale.

« Le Guatemala, le Honduras et le Salvador ont été incapables d’empêcher leurs gens de quitter leur pays pour tenter d’entrer illégalement aux États-Unis, a déclaré le président Trump sur Twitter. Nous allons commencer à supprimer, ou à réduire substantiellement, l’aide étrangère massive que nous leur acheminons régulièrement. »

Les trois pays ont touché, ensemble, quelque 500 millions de dollars des États-Unis en 2017.

Le président des États-Unis, Donald Trump, en entrevue à l'émission 60 minutes. Photo : Radio-Canada

Toujours sur Twitter, le président Trump a blâmé les autorités mexicaines pour leur incapacité à juguler la marche des migrants. « Malheureusement, on dirait que la police et l’armée mexicaines sont incapables d’arrêter la caravane, a-t-il déploré. J’ai alerté la police frontalière et l’armée américaine en leur disant qu’il s’agissait d’une urgence nationale. »

De son côté, le gouvernement mexicain a prévenu les migrants qu’ils devaient présenter une demande d’asile au Mexique sans quoi ils seraient expulsés. La forte affluence de migrants mettra toutefois l’appareil gouvernemental mexicain à rude épreuve. Le Mexique a d’ailleurs demandé l’aide de l’ONU pour faire face à la situation.

Plus de 3400 migrants honduriens ont d’ailleurs été renvoyés dans leur pays d’origine au cours des 48 dernières heures, selon la femme du président hondurien Juan Orlando Henrandez, Ana Garcia de Hernandez.

Qu’à cela ne tienne, une nouvelle colonne de quelque 1000 migrants, en provenance du Honduras, marche à travers le Guatemala en direction des États-Unis, selon le ministère de l’immigration guatémaltèque. Ces centaines de migrants, marchant sous un soleil de plomb, soutiennent se sentir plus en sécurité en progressant en convoi.

« Nous allons y arriver, nous allons continuer d'avancer tant qu'ils ne nous arrêteront pas », a déclaré un Hondurien de 17 ans, Jaffe Borjas. Il marche avec un ami d'enfance en tête de la colonne. À l’approche de Tapachula, ils se sont mis à chanter : « Si vous nous renvoyez, nous reviendrons ! ».