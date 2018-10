Au cours des quatre dernières années, le Centre de transport international a payé 1 433 000 $ à la compagnie First Canada, pour un service de bus adapté aux heures de travail des compagnies Loblaw et Emterra, deux entreprises privées situées sur son terrain. En moyenne, First Canada transporte 900 passagers par mois dans ses bus. La plupart d’entre eux travaillent à Loblaw, selon le Centre de transport international.

Depuis quatre ans, le Centre a reçu 934 000 $ des entreprises. Les 500 000 $ restants proviennent des contribuables.

Pendant une réunion du comité permanent sur l’économie mercredi, la députée du Nouveau Parti démocratique, Cathy Sproule, a soulevé des questions à propos de cette subvention. Elle a fait remarquer que la province a mis fin au service de bus public l’année dernière, justement parce qu’il nécessitait une subvention importante.

Ils sont prêts à délaisser les personnes d'âge d'or, mais ils sont prêts à tout faire pour aider leurs amis proches dans le monde des affaires. Cathy Sproule, députée du Nouveau Parti démocratique

« Nous avons des gens d'âge d'or, des mères célibataires et des personnes vivant dans la pauvreté qui n’ont pas accès à un transport public dans les milieux ruraux, et c’est une honte », a dénoncé Cathy Sproule dans une entrevue après la réunion du comité.

De l’argent « bien placé », selon le ministre Don Morgan

Le ministre provincial responsable du Centre de transport international, Don Morgan, défend la décision de la Saskatchewan d’attribuer cet argent. « C’est un bon investissement quand vous réalisez la quantité d’argent que nous recevons de ces entreprises en impôts fonciers », a-t-il expliqué pendant les travaux du comité.

Selon un récent document du Centre de transport international, Loblaw a environ 700 employés dans son hangar de stockage d’un million de pieds carrés.

Je ne voudrais mettre en danger aucun de ces emplois et il ne faudrait pas que les gens pensent qu’ils ne seront pas capables de se rendre au travail. Don Morgan, ministre provincial responsable du Centre de transport international

Dans une entrevue au réseau de télévision Global en 2013, le directeur général de Loblaw avait indiqué que la compagnie avait commencé son propre service de transport, puisque beaucoup d’employés n’avaient pas de véhicules personnels.

En 2014, le Centre de transport international commençait son propre service de bus. Ce service avait pour but de « soutenir les clients du Centre de transport international dans leurs efforts d’attirer de la main-d’oeuvre », selon son rapport annuel.

Questionné à ce sujet lors d'une rencontre du comité, Don Morgan a répondu qu’il pense que « les entreprises avaient des attentes raisonnables qu’un service de transport public serait disponible quand elles se sont installées à cet endroit ». Il a indiqué que la subvention était une somme d'argent bien dépensée.

Le directeur général du Centre de transport international, Bryan Richards, a dit que le service de bus devrait être autofinancé une fois que le terrain sera vendu. « Le système de transport a été conçu dans le long terme pour recouvrer intégralement les coûts lorsque tous les espaces sur le terrain seront occupés », a-t-il expliqué.

Une accumulation de dettes

Le Centre de transport international n’a pas vendu de terrain depuis plus de deux ans. Ses dettes atteignent environ 40 millions de dollars.

Cathy Sproule affirme que le Centre a de la difficulté à surmonter ces difficultés financières. « Ils sont complètement incapables de payer leurs dettes parce que le revenu des impôts est insuffisant », explique-t-elle. Lors de la réunion du comité permanent sur l’économie, elle a demandé une explication pour justifier une subvention publique dans des entreprises privées qui fonctionnent bien. « Ça n'a aucun sens, commente-t-elle, Ça démontre que leurs priorités sont complètement faussées et que le gouvernement les encourage de manière évidente ».

Cathy Sproule a également demandé à Bryan Richards si le Centre de transport international avait envisagé de demander à Loblaw de payer plus pour ce service. « En ce moment, nous n’avons pas demandé une couverture complète des frais » a-t-il répondu.