« C'est une occasion formidable et un changement bienvenu », explique Martin Gorski du vignoble North 42 Degrees Estate Winery qui note par ailleurs que tout le secteur est impatient d'avoir une telle fête.

Il faut dire que depuis l'annulation du festival international du vin Shores of Erie en 2015, aucun rassemblement du genre n'a été organisé pour faire la promotion des vins de la région notamment.

Le copropriétaire de l'organisme WindsorEats et organisateur de festival à venir espère quant à lui combler ce vide.

Assurer une meilleure sécurité

Adriano Ciotoli explique toutefois que des leçons ont été tirées du festival d'Amherstburg aujourd'hui disparu.

Onze chefs d’accusation avaient été déposés contre la société qui organisait Shores of Erie et le Sobeys d’Amherstburg pour avoir servi de l'alcool à une mineure et ne pas avoir demandé de preuve d'âge à une personne qui avait l'air d'avoir moins de 19 ans. Emily Bernauer était décédée dans un accident de voiture après avoir travaillé comme bénévole sur le site où elle avait consommé de l’alcool.

Selon M. Ciotoli, les organisateurs, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario et les établissements vinicoles doivent s'assurer d'être sur la même page.

Vous ne serez pas en mesure de réduire toute responsabilité, mais nous devons faire en sorte que la responsabilité soit réduite autant que possible , précise-t-il.

L'événement qui mettra en vedette jusqu'à 12 vignobles et trois vendeurs de produits alimentaires aura lieu les 28 et 29 juin 2019. Les organisateurs doivent dévoiler cette semaine le site où il se déroulera.

À sa 11e et dernière édition, le festival Shores of Erie avait généré 2,8 millions de dollars en retombées économiques. Pendant plus de dix ans, il a accueilli des visiteurs de partout au Canada, des États-Unis et de l’Europe.