Avec sa nouvelle stratégie, le gouvernement ontarien veut offrir des services complets.

Nous devons faire plus parce qu'empêcher les surdoses n'est pas suffisant. Nous devons avoir une approche plus complète. Christine Elliott, ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Depuis son entrée en poste en tant que ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott avait été chargée d’étudier les données sur l’efficacité des sites de prévention des surdoses.

Une transition pour 2019

Les sites de consommation et de traitement remplaceront donc les anciens modèles de sites de consommation supervisée et de prévention des surdoses. Selon le gouvernement, les huit sites existants déjà en place en Ontario pourront présenter leur candidature afin de continuer d'offrir des services et faire une transition vers le nouveau modèle.

Le nouveau modèle continuera d’offrir des services de prévention des surdoses et de réduction des méfaits, mais les spécialistes sur place auront aussi le mandat de diriger les gens vers des services de traitement et de réinsertion.

Les sites autorisés pourraient commencer la transition vers le nouveau modèle à compter de janvier 2019 et la totalité des 21 sites autorisés devrait être en place d’ici avril 2019.

Dans sa nouvelle stratégie, le gouvernement souhaite également créer un plus grand nombre de lits dans les centres de détoxication de la province.

Des besoins flexibles

Gillian Kolla, représentante du groupe Toronto Overdose Prevention Society, déplore toutefois que le gouvernement ontarien limite le nombre de sites.

Il y a un grand besoin pour ce type de site à la grandeur de la province. (...) C'est une crise qui évolue rapidement et nous ne savons pas où les besoins seront dans six mois. Gillian Kolla, militante au sein du groupeToronto Overdose Prevention Society

Mme Kolla note qu'il est important pour le gouvernement d'écouter la communauté qui connaît les besoins dans les différentes régions de l'Ontario.

Selon elle, il faut pouvoir garder une flexibilité afin d'ouvrir des sites où le besoin se fait sentir.

Du côté de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, Doris Grinspun se réjouit de l'annonce faite par la ministre Elliott.

Selon Mme Grinspun, il est important que les communautés qui ont besoin de ces sites obtiennent l'approbation de la province et les fonds nécessaires pour opérer. Elle salue également la décision de rendre ces sites permanents.

Mauvaise traduction

Dans le communiqué envoyé, le gouvernement a utilisé une traduction maladroite qui a fait réagir sur les médias sociaux.

Avant et après la sélection d'un site, des consultations devront être tenues afin de s'assurer que les voix des collectivités sont entendues.