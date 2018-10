Dans le cabinet de l’orthophoniste Florence Dion-Morin à Québec, de petits jouets ne cessent de s’accumuler. Cette dernière qui travaille auprès des jeunes d’âge préscolaire doit passer par le jeu pour les aider à surmonter leurs difficultés langagières.

Des parents ont remarqué le type de gadget qu’elle utilise et ont donc offert de lui donner leurs jouets inutiles, plutôt que de les mettre à la poubelle. De là est née l’inspiration à Mme Dion-Morin de donner une seconde vie à ces gadgets.

« J’ai lancé un appel à tous sur la page Facebook Zéro déchet Ville de Québec pour récupérer les petits objets qui sont trop poches pour être vendus ou donnés à d’autres enfants. Il y a vraiment eu une belle réponse », explique Mme Dion-Morin.

L’orthophoniste découpe par exemple des livres d’autocollants déjà utilisés pour en faire des images pour les enfants. Elle trouve aussi de nouvelles fonctions aux jouets brisés.

« Ça me permet de me réinventer comme orthophoniste pour le bien des jeunes », ajoute-t-elle.

Des jeunes qui doivent revenir fréquemment pour retravailler le même vocabulaire profitent donc d’un jeu plus varié.

L’appel à tous a connu du succès, à un point tel que l’orthophoniste se retrouve avec des jouets en plusieurs exemplaires.