Selon la juge de la cour provinciale Tracey Lord, Charles McKay savait que la drogue qu'il vendait était dangereuse et qu'elle avait déjà causé ces surdoses, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à la vendre.

Le produit qu'il vendait était en réalité du carfentanil, une drogue 20 fois plus puissante que le fentanyl.

« Ses ventes étaient plus importantes que le bien-être de ses clients », a déclaré en cour la juge qui a condamné Charles McKay à 15 ans de prison, moins deux ans pour le temps passé derrière les barreaux.

Le carfentanil ressemble à du sel de table et a été conçu comme un moyen non létal d'immobiliser les grands animaux, notamment des orignaux et des éléphants. Une dose de 20 microgrammes est suffisante pour tuer un humain, un microgramme étant plus petit qu'un grain de sel.