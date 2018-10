Selon le quotidien turc Yeni Safak, l'homme, présenté comme le chef d'un commando saoudien de 15 agents dépêchés à Istanbul pour tuer le journaliste, a ainsi été directement en contact avec le bureau de MBS après « l'assassinat ».

L'homme en question est Maher Abdulaziz Mutreb, un membre de la garde rapprochée de MBS, qui peut être vu sur des images de vidéosurveillance diffusées par les médias turcs arriver au consulat saoudien puis devant la résidence du consul le jour de la disparition de Khashoggi, le 2 octobre.

Image tirée d’une caméra de surveillance montrant, selon la Turquie, Maher Abdulaziz Mutreb devant la résidence du consul d’Arabie saoudite à Istanbul Photo : The Associated Press

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir a indiqué dimanche que Jamal Khashoggi avait été victime d'un « meurtre », évoquant une « opération non autorisée » par le pouvoir, dont Mohammed ben Salmane n'était « pas informé ».

Dans le quotidien Hurriyet, un éditorialiste proche du pouvoir turc, Abdulkadir Selvi, affirme que le journaliste a été immédiatement conduit vers le bureau du consul à son arrivée au consulat où il a été « étranglé » par les agents saoudiens. « Cela a duré entre 7 et 8 minutes ».

Le corps a ensuite été « coupé en 15 morceaux » par un médecin légiste faisant partie du commando saoudien, a ajouté M. Selvi, selon lequel le corps démembré a été sorti du consulat, mais se trouverait toujours dans un endroit inconnu à Istanbul.

« Si le prince héritier ne rend pas de comptes et n'est pas évincé de son poste, nous ne devons pas clore ce dossier », a poursuivi l'influent chroniqueur.

Les aveux émaillés de contradictions de Riyad sur les circonstances de la mort du journaliste continuent de susciter une vague de scepticisme dans le monde.

Riyad a annoncé le limogeage du numéro deux du renseignement saoudien, le général Ahmed al-Assiri, et de trois autres hauts responsables de ces services, ainsi que d'un conseiller « médias » à la cour royale, Saoud al-Qahtani. Dix-huit suspects saoudiens ont été interpellés.

Jamal Khashoggi a d’abord été un proche collaborateur de la famille royale et des services de renseignement avant de devenir un critique de la politique autoritaire du prince Mohamed Ben Salmane surnommé MBS. Photo : The Associated Press/Hasan Jamali