Deux étudiants de l'École de gestion Telfer, Corey Ellis et Alida Burke ont lancé ce projet de serre hydroponique dans une roulotte en 2015. L'idée était de fournir en légumes frais des régions dans lesquelles c'est difficile et trop coûteux d'en avoir. Le système est branché à des ordinateurs qui contrôlent cet environnement un peu particulier à la seconde près.

On a travaillé avec une compagnie en Alaska, des experts en horticulture dans le froid. Ils ont été capables de nous aider à faire le design d'un premier système. On travaillé avec eux pendant plusieurs années pour développer et déployer les premiers systèmes, puis delà il était question de développer la compagnie , explique Corey Ellis.

Il existe maintenant 13 roulottes en activité. La plupart d'entre elles sont implantées dans les communautés nordiques des États-Unis et du Canada.

Deux autres roulottes seront installées dans le nord du Québec cette année à Kuujjuaq et à Mashteuiatsh. Trois universités aimeraient aussi reprendre ce concept.

Pour la cafétéria de l'UdO qui est ouverte 24 h/24 et sert 8000 repas par jour, l'avantage d'une serre hydroponique, c'est-à-dire dans laquelle les plantes poussent sans terre et seulement dans l'eau, est de concilier les repas avec la production d'aliments.

L'avantage d'avoir la roulotte, c'est qu'on a le choix de faire pousser ce que l'on veut utiliser dans nos recettes. On peut regarder notre menu et on communique avec le gérant du projet et on décide de ce que l'on veut faire pousser. On utilise beaucoup de basilic et on fera de la ratatouille avec, ça nous permet d'avoir des produits vraiment frais , explique le chef de la cafétéria, Keegan Gilchrist.

Des étudiants s'occupent des légumes qui sont cultivés dans la roulotte du projet " The growcer " à l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Épinard, basilic, laitue... Chaque semaine ce sont 250 livres de légumes qui seront acheminés juste en face à la cafétéria.

De plus, les étudiants qui la fréquentent sont de plus en plus demandeurs de plats frais et végétariens.

À écouter : La journaliste Rachel Gaulin à la rencontre des fondateurs de The Growcer

La génération actuelle est vraiment axée sur des produits santé et frais. On a créé une station qui s'appelle Pure qui est axée sur des produits végétariens dans laquelle on va pouvoir utiliser nos variétés de salades et nos variétés d'herbes , indique le chef de l'Université d'Ottawa, Frédéric Filliodeau.

La roulotte tout équipée coûte de 150 000 à 200 000 dollars. C'est l'Université d'Ottawa qui a acheté la roulotte et les produits sont vendus au coût du marché.

« The Growcer » a embauché une dizaine de personnes pour faire fonctionner la roulotte. Pour Corey Ellis, il n'y a pas de limite à l'expansion que pourrait prendre son entreprise.

On aimerait voir un Growcer dans chaque communauté. Que ce soit notre technologie ou une autre, on veut voir un système alimentaire qui est plus juste dans le sens que les gens ont un meilleur accès à la nourriture. [...] Même durant l'hiver ça permet d'avoir un produit plus sûr et plus abordable au long terme pour les gens , croit M. Ellis.

Avec les informations de Rachel Gaulin de Les matins d'Ici