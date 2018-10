Un texte de Jean-Philippe Hughes

Devant la machine, je ne voyais rien d'autre que moi et la machine, se souvient Lydia Austin, une résidente de Sainte-Irénée. Je ne voulais même pas me lever, je ne voulais même pas aller aux toilettes.

Après avoir touché le fond du baril, Lydia Austin, ancienne joueuse compulsive, contrôle désormais sa « maladie inguérissable ».

Je me disais : "elle va payer, elle va payer, elle va payer". Lydia Austin, ancienne joueuse compulsive

Elle a englouti 200 000 $ dans les appareils de loterie vidéo, elle qui était pourtant d’un tempérament économe. J’étais le genre de personne qui divisait un sou en quatre.

La solitude et l’éloignement l’ont rapidement prise au piège.

« Comme une drogue »

Au Centre de traitement de la dépendance de Moncton, Serge Bourque a accompagné plusieurs accrocs du jeu au fil de sa carrière. Les appareils de loterie vidéo sont souvent la cause du jeu compulsif.

À chaque sept secondes, tu vas avoir un changement chimique dans ton cerveau. Ça va vraiment faire comme une drogue , explique l’intervenant en dépendance.

Lydia Austin a réussi à surmonter sa dépendance à la loterie vidéo. Photo : Radio-Canada/Jean=Philippe Hugues

Un joueur de loterie vidéo sur cinq présente un risque modéré ou a carrément un problème de dépendance, révèle l'Enquête sur la prévalence du jeu au Nouveau-Brunswick de 2014.

Chez les joueurs qui affichent un problème de dépendance au jeu, 87 % ont identifié les appareils de loterie vidéo comme « problématiques », lit-on dans l’enquête financée par le ministère de la Santé. Cette enquête démontre un lien entre l'utilisation des loteries vidéos et le jeu compulsif , peut-on lire.

Pour Lydia Austin, le pouvoir d’attraction des appareils de loterie vidéo n’a rien à voir avec les billets de loterie ou les gratteux. C’est fait pour que les gens deviennent “addictés” à ces machines-là, s’inquiète-t-elle. C’est fait par des experts.

La loterie vidéo agit comme une drogue chez les joueurs compulsifs, explique Serge Bourque, du Centre de traitement de la dépendance de Moncton. Photo : Radio-Canada/Jean=Philippe Hugues

Dans les bars, les établissements Coasters et les casinos du Nouveau-Brunswick, quelque 2000 appareils de loterie vidéo sont à la disposition des joueurs.

Mais les machines à sous sont de plus en plus gourmandes. Les pièces de monnaie ne sont plus acceptées; carte de crédit ou billets bleus, mauves et verts sont de mise. Chaque machine génère en moyenne plus de 1300 $ de recettes par semaine.

Des machines payantes

Les machines à sous sont de véritables vaches à lait pour les provinces atlantiques. Elles ont généré au Nouveau-Brunswick seulement des recettes de 138 millions de dollars en 2017, davantage que les billets de loterie.

Loto Atlantique a versé 128 millions de dollars dans les coffres du Nouveau-Brunswick cette année. C'est un peu moins que les 160 millions de la taxe sur le tabac et près de cinq fois la taxe sur le capital des sociétés financières.

Le professeur de comptabilité et de fiscalité à l’Université de Moncton, Egbert McGraw, reconnaît l’importance des recettes de la loterie dans une province comme le Nouveau Brunswick, où la dette publique frôle les 14 milliards de dollars.

La loterie vidéo a généré au Nouveau-Brunswick des recettes de 138 millions de dollars en 2017. Photo : Radio-Canada/Jean=Philippe Hugues

Au moins, la chose intéressante du point de vue fiscal, c’est qu’un tiers va à la province et le reste est dépensé pour le détaillant , affirme M. McGraw. Il s'agit donc, pour lui, s’agit d’un moindre mal.

Le grand perdant c’est le joueur parce que pour chaque dollar dépensé, il a une possibilité de remporter environ 35 sous. Egbert McGraw, comptable et fiscaliste

Le joueur compulsif laissé-pour-compte

Le grand perdant dans cette équation demeure le joueur compulsif. Sur 128 millions de bénéfices nets tirés des loteries, le Nouveau-Brunswick n’en réinvestit qu’un million en prévention du jeu compulsif et en traitements.

L’écart entre bénéfices et sommes réinvesties laisse Lydia Austin songeuse. Est-ce que c'est nécessaire que les gouvernements embarquent dans ces choses-là pour s'attirer des revenus , s’interroge-t-elle.

Lydia Austin a choisi de prendre la cause des joueurs compulsifs en main. Elle a fondé le premier groupe Gamblers anonymes cette année près de chez elle, à Tracadie, sans aucune aide gouvernementale.