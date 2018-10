Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Après la défaite à Charlottetown, l’Océanic affrontait les joueurs de Moncton dimanche au centre Avenir.

En première période, chaque équipe a compté un but bien que les joueurs de Rimouski aient davantage défié le gardien des Wildcats, Francis Leclerc, avec 11 tirs au but contre 7.

Dmitry Zavgorodniy de l’Océanic et Ozzie King des Wildcats sont les deux maîtres d’œuvre de la 1re période

Le joueur de l'Océanic de Rimouski, Dmitry Zavgorodniy Photo : Radio-Canada/François Gagnon

Trois fois plutôt qu'une

La seconde période a commencé avec une marque d'Alexander Khovanov des Wildcats à 2 min 36 s de jeu.

Cette avance des joueurs de Darren Rumble a mobilisé les troupes de Serge Beausoleil qui ont littéralement mitraillé le camp adverse réalisant trois buts à partir de la 7e minute de jeu.

Chronologiquement, Radim Salda, Jimmy Huntington, puis Charle-Édouard D'Astous ont mis la rondelle dans le filet des Wildcats, portant ainsi la marque 4 à 2.

Rappelons que le défenseur européen Radim Salda en était à son deuxième match avec les nics . Il a donc marqué son premier but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Troisième période difficile

Les joueurs de l’Océanic ont peiné à la fin du match à garder leur avance au tableau.

Après 27 secondes de jeu seulement, Mika Cyr des Wildcats a compté un troisième but amincissant ainsi l’avance de l'Océanic.

Le joueur de l'Océanic de Rimouski, Charle-Édouard D'Astous Photo : Radio-Canada/François Gagnon

À plus de la moitié de la 3e période, le joueur de Moncton Brady Pataki a réussi à atteindre l’égalité. Il ne restait qu’environ que 8 minutes aux nics pour tenter la victoire. Cependant, les Wildcats ont marqué le but gagnant grâce au tir d’Alexander Khovanov qui en était à son deuxième but de la soirée.

La première et la troisième étoile du match ont été décernées à Alexander Khovanov et à Jordan Spencer des Wildcats de Moncton.

Du côté de l’Océanic, Charle-Édouard D'Astous a remporté la deuxième étoile pour sa performance. Il a compté un but en plus d’avoir assisté ses coéquipiers lors de deux autres lancers réussis.