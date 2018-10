Un texte de Marc-Antoine Lavoie

C'est dans cet esprit que s'est tenu pour la première fois la Fête de la diversité, dimanche, au Patro de Lévis.

La Ville souhaite démontrer que les quelque 4000 personnes immigrantes qui habitent maintenant à Lévis sont beaucoup plus qu'une solution à la pénurie de la main-d’œuvre.

« Il y a toutes les valeurs sociales et culturelles. C'est la raison pourquoi on organise cette journée de la diversité. C’est pour voir quel apport, autre que la main d'œuvre, les gens qui viennent de divers pays nous apportent », affirme le maire Gilles Lehouillier.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Initiée par l'organisme d'accueil Le Tremplin, cette fête découle d'une déclaration commune, signée par la Ville de Lévis et une cinquantaine d'organismes lévisiens, en faveur de l'intégration des personnes immigrantes.

Rétention

Défilé d’habits traditionnels, dégustations de boissons typiques, les Lévisiens présents ont pu découvrir les cultures qui les entourent. L'objectif de cette fête est de mettre les outils en place pour que les familles immigrantes s'intègrent dans leur nouveau milieu.

« Pour avoir une rétention auprès de ces personnes, il faut qu’elles arrivent dans un milieu qui est inclusif et ouvert. Il faut permettre une intégration de la famille au complet. La personne immigrante qui arrive ici veut reconstruire son réseau », soutient le directeur du Tremplin, Guillaume Boivin.

La fête de la diversité s'est tenue pour la première fois à Lévis dimanche. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Pour Abdulkadir Abkey, citoyen originaire de Somalie arrivé à Lévis en 2002, cette intégration a été un élément essentiel dans sa décision de choisir Lévis comme terre d’accueil.

« Si tu travailles et tu reviens à la maison et tu es seul, bonne chance. Tu ne seras pas heureux. Surtout avec la température qui s'en vient et qu'il fait froid. Ça prend des gens qui te font rire », dit celui qui est maintenant avocat en droit des affaires.

La Fête de la diversité deviendra un événement annuel à Lévis.