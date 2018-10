Un texte de Boualem Hadjouti

C'est la troisième fois que l'événement, appelé Geek café, est organisé à Rouyn-Noranda, en collaboration avec l'Association générale des étudiants du Cégep.

Les participants pouvaient prendre part à des tournois de jeux vidéo et vivre leur passion de l'art japonais.

Des amoureux des disques vinyle et des passionnés de bandes dessinées mangas entre autres étaient également de la partie.

C'est un monde qui nous permet de revenir un peu à l'enfance, de pouvoir nous déguiser et jouer à nos vieilles consoles, parce qu'on a nos plus vieilles comme les premiers Nintendo jusqu'aux dernières PlayStation, la Switch. Ce n'est pas accessible à tout le monde d'avoir ces consoles-là. Donc de pouvoir venir jouer une fois ou deux par année, c'est toujours plaisant , explique la co-organisatrice de l'événement, Jessica Matteau.

Richard Bolduc , Clara Doré-Cloutier et Jessica Matteau Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Parmi les participants, Richard Bolduc de Rouyn-Noranda invité à montrer aux gens comment jouer sur la plateforme web Twitch.

Ici ça serait pour faire une publicité pour attirer plus de monde vers le Geek café. Habituellement, à chaque fois que je vais en convention, je suis tout le temps à l'extérieur, c'est tout le temps de l'essence et le motel à payer. Ici c'est chez nous, on peut relaxer, voir du monde et accueillir aussi du monde de l'extérieur , fait-il remarquer.

Sur ma propre chaîne [YouTube], j'ai 110 personnes qui me suivent. Des gens qui regardent et qui [discutent] avec moi [sur Internet]. Richard Bolduc

Une partie des profits de l'événement sera versée à l'Association générale des étudiants du Cégep.