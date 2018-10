Depuis l'implantation du décret en début d'année qui interdit à Rio Tinto de maintenir le niveau du Piékouagami en haut de 15 pieds et demi l'automne, les riverains sont satisfaits.

« On n’a eu aucun dommage point de vue érosion. Ça permet aux riverains de dormir en paix, disons. Parce que s'il y a de l'érosion de la façon qu'on est organisé, le tour du lac, c'est des dunes de sable et nos bâtisses sont construites sur le dessus des dunes », explique Gérald O'Bomsawin, porte-parole de l'Association des propriétaires de chalets à Pointe Wilson.

La multinationale est satisfaite du résultat. Elle n'a reçu aucune plainte cette saison, et ce, malgré les forts vents et les précipitations abondantes.

C’est un record de précipitations pour nous depuis le 1er août. Il est tombé 14 pouces d'eau, normalement c'est 10 pouces. Bruno Larouche, chef des hydrologues chez Rio Tinto

À l'automne 2013, les grands vents et les vagues avaient ravagé une bonne partie des berges autour du lac Saint-Jean.

Situation critique à pointe Langevin

La situation est tout autre pour les riverains de la pointe Langevin à Dolbeau-Mistassini. Une parcelle de terre de 20 mètres carrés s'est détachée du sol au cours des derniers jours.

Un important morceau de terrain s'est détaché du sol à la pointe Langevin. Photo : Radio-Canada

La Ligue des propriétaires de Vauvert demande à Rio Tinto de reprendre ses responsabilités et d'intervenir dans le dossier.

Cette pointe-là, d'ici à l'an prochain elle n'existera plus! Daniel Murray, président de la Ligue des propriétaires de Vauvert

L'érosion des berges à Pointe-Langevin inquiète les résidents. Photo : Radio-Canada

« Ils ont toujours fait les travaux, ils ont toujours protégé la pointe Langevin depuis 50 ans et à cause d'une certaine étude de WSP qui dit que c'est la petite rivière Péribonka qui cause les dommages, présentement il n'y a plus aucune intervention humaine qui est effectuée donc la pointe est complètement à l'abandon. Le terrain ne vaut plus rien, la maison ne vaut plus rien. C'est les riverains qui assument à 100% », déplore Daniel Murray.

Rio Tinto se prépare pour l'hiver. L'entreprise va installer d'ici quelques jours ses estacades. Elle demande donc aux gens d'être prudents à proximité de ses installations.

D'après le reportage de Jessica Blackburn