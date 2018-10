J'ai écrit ce scénario-là au courant de l'été. Dans le fond, c'est un triangle amoureux dans une équipe de rugby féminine , résume-t-elle.

Le choix du rugby ne s’est pas fait par hasard.

J'ai joué au rugby quand j'étais au secondaire et j'ai toujours aimé la dynamique entre les filles. [...] J'ai joué au soccer et au soccer les filles sont plus méchantes entre elles. Mais au rugby, comme c'est plus marginal comme sport, particulièrement quand moi je jouais, il y avait cette camaraderie-là qui était vraiment l’fun et je voulais exploiter ça , explique-t-elle.

Étudiante en production de films à l’Université Concordia à Montréal, Danika Vermette est en troisième année. Son triangle amoureux a séduit le jury. Quatorze étudiants de sa classe ont proposé un film. Seulement six ont été sélectionnés, dont le sien.

La plupart des étudiants de sa classe sont à ses côtés durant le tournage.

Dans ma classe à moi, on est 18. Il y a 15 personnes dans ma classe qui sont avec moi et qui occupent tous les rôles de tournage, qui m’appuient et qui m’aident , souligne-t-elle.

J’aime justement l’effet de groupe. Tout le monde s’aide, connaît sa place et fait de son mieux. Danika Vermette

Danika Vermette tourne ce week-end à Sherbrooke des scènes de party dans le salon de la maison familiale pour son prochain court-métrage. Photo : Radio-Canada

De Sherbrooke à Seattle

Danika Vermette connaît bien cet esprit de famille qui peut naître durant des tournages. Elle n’en est pas à son premier.

Un de ses courts-métrages sera d'ailleurs présenté au National Film Festival for Talented youth à Seattle, dans l’État de Washington. Danser sur les eaux, c’est l’histoire d’une jeune femme qui découvre la jeune femme sauvage en elle , résume-t-elle en souriant.

Même si elle ne pourra pas faire le voyage le week-end prochain, elle se réjouit de faire partie de la programmation, et surtout, de la sélection de films féministes. Ça fait partie de ce que je fais. Tous mes films sont féministes. C’est vraiment quelque chose que je veux continuer de faire , assume-t-elle.

Le fait que son film se retrouve devant un public américain la fait aussi sourire.

C'est l’fun de savoir qu’aux États-Unis, il y a une petite porte qui s’est ouverte pour moi peut-être Danika Vermette

Néanmoins, Danika Vermette ne compte pas qu'attendre que des portes s’ouvrent. Elle sait qu’il lui faudra elle-même en ouvrir plusieurs.