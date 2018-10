Une voiture de marque Porsche a embouti un muret à l’intersection de la promenade de la Gatineau et de la promenade Champlain quelques moments avant que M. Grégoire passe dans le secteur. À bord, un passager amoché et un conducteur inconscient.

D’instinct, M. Grégoire est allé porter secours aux deux hommes dans la jeune vingtaine. Le conducteur était vraiment pris là , se rappelle le bon samaritain.

À lire aussi : Une voiture s'enflamme après un accident dans le parc de la Gatineau

La porte du conducteur n’ouvrait pas, toutes les fenêtres de la voiture étaient fracassées, se souvient Régis Grégoire, ajoutant qu’il a été en mesure d’extirper le conducteur inconscient par la fenêtre et de l’amener en sûreté, près de sa propre voiture stationnée à une cinquantaine de mètres de là. On était à 40-50 mètres et on sentait la chaleur très bien , mentionne-t-il.

Les flammes étaient déjà si intenses que le conducteur a subi des brûlures à la jambe, en plus de multiples fractures, affirme M. Grégoire, qui indique avec humilité qu’il a simplement fait son devoir de citoyen.

Le conducteur repose maintenant dans un coma artificiel à l'hôpital de Hull, soignant plusieurs fractures, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Le passager du véhicule accidenté a quant à lui reçu son congé de l'hôpital.

Régis Grégoire montre le lieu où l'accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Photo : Radio-Canada

Le passager du véhicule lui a raconté qu’une voiture qui tournait les a aveuglés et qu’ils n’ont jamais vu le panneau d’arrêt. Ils auraient ensuite embouti leur voiture dans un muret de l’intersection en T.

Je n’ai pas de téléphone cellulaire. Il fallait que je les sorte de là. Trente secondes après avoir sorti le conducteur de là, le véhicule s’est mis à exploser. À trois ou quatre reprises, il y a eu des explosions , raconte le résident de Gatineau.

L'accident serait survenu vers 22h30 vendredi. Photo : Radio-Canada/S. B.

Un autre automobiliste qui, lui, possédait un cellulaire, est arrivé sur place quelques minutes après et a été en mesure d’appeler les secours, qui sont arrivés peu de temps après.

« J’ai un coeur sensible pour ces affaires-là, mais sur le coup je pense que n’importe qui aurait été capable de s’en passer et faire ce qu’il y avait à faire », a conclu le bon samaritain.

L'enquête de la Gendarmerie royale du Canada se poursuit. Pour l'instant, elle croit que l'inexpérience et la vitesse pourraient être en cause.

Avec les informations de Martin Robert