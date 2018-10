Le producteur Robert Doré admet que ses relations sont difficiles avec Diffusion Saguenay. Il espère que l'arrivée d'Isabelle Gagnon à la direction générale lui permettra d'établir de nouveaux contacts avec le diffuseur municipal.

Au fil des années nous avons démontré que nous pouvons travailler avec différents partenaires. On l'a fait avec Desbiens pour le festival de la pétanque. Nous l'avons fait à Wendake avec qui nous avons signé pour cinq ans, même chose à Sherbrooke. Alors oui, il y a eu un petit froid, mais ce n'est que partie remise , a précisé Robert Doré, lors d'une entrevue au Téléjournal.

Starmania sera présenté dans la région grâce à un partenariat avec Saguenay en neige à la salle François-Brassard le 18 janvier.

Une 2e distribution pour Party

Les artistes de Québec Issime ont du pain sur la planche à l'approche des fêtes. Plusieurs productions seront présentées simultanément dans plusieurs villes du Québec en décembre.

Pour la toute première fois, le producteur Robert Doré tente une percée dans le marché des spectacles du temps des fêtes à Sherbrooke et présentera Party à deux reprises au théâtre Granada. La production devra donc mettre en place une 2e distribution, car Party sera également de retour à l'église Saint-Jacques à Arvida.

Beaucoup de gens de Sherbrooke, des propriétaires d'entreprises nous le demandaient. Il y avait même des autobus depuis trois ans qui partaient de Sherbrooke et qui venaient voir Party ici à Saguenay. Il y a des dates qui se sont libérées au Théâtre Granada et on s'est dit : "go on y va".

Les liens tissés avec les Sherbrookois depuis cinq ans par la présentation de productions en été à la place Nikitotek ont incité le producteur à aller de l'avant.