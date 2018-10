C’est au sud de l’actuelle avenue Grant que se trouvait ce que l’on surnommait « Rooster Town ».

L’origine de ce nom reste floue. Pour certains, il serait lié au fait que de nombreuses personnes de cette communauté possédaient des poules. Pour d'autres, ce nom viendrait des combats de coqs que des résidents organisaient.

« Rooster Town était là où on trouve maintenant la piscine Pan Am, l’école Grant Park et le centre d’achat Grant Park. C’est plus ou moins un coin qui était à l’extérieur de la ville de Winnipeg », explique l’historien Philippe Mailhot.

Les premières familles s’y installent en 1901. Elles ne sont alors qu’une quinzaine, qui viennent principalement de communautés rurales, comme celle de la paroisse de Saint-Norbert, pour trouver du travail à Winnipeg.

Philippe Mailhot explique que ces communautés marginalisées étaient courantes. « Dans le passé, au Manitoba, il y avait plusieurs communautés de ce type. À Saint-Anne, il y avait “le coulé” [et] à Saint-Norbert, il y avait un endroit appelé “tuyau-ville” », raconte-t-il.

Ces nouvelles familles s’installent alors sur des terres qui ne leur appartiennent pas, puisqu'elles sont la propriété de la Ville de Winnipeg. La municipalité les a récupérées de spéculateurs à la suite de défauts de paiements de l'impôt foncier.

Les pénuries de logements à Winnipeg ne laissent que peu de choix à ces nouveaux arrivants. Face à des habitations de mauvaise qualité et plutôt onéreuses, beaucoup préfèrent s’établir à Rooster Town et bénéficier de l’entraide de leur communauté.

Une installation sans autorisation

Selon Philippe Mailhot, peu de familles possédaient véritablement un titre de propriété et payaient des impôts fonciers. « Il y avait plusieurs centaines de personnes qui vivaient ici, mais c’était une sorte de communauté non organisée. C’était une communauté de petites maisons, de petites cabanes. Il y avait beaucoup de gens qui ne possédait pas de terrain, c’était des “squatters” », détaille-t-il.

La communauté connaît un pic de population dans les années 1930, lors de la crise financière. La pénurie de logements s'intensifie. La pauvreté et le chômage poussent davantage de familles à s’installer sur les terrains périphériques, où les coûts sont plus faibles, voire nuls.

Les infrastructures de Rooster Town restent très peu développées, la plupart des résidents étant réticents à investir de l’argent dans l’amélioration d’un logement dont ils pourraient à tout moment être expulsés par les autorités.

Le temps de l’expansion urbaine

Avec l’arrivée des années 1950, Winnipeg cherche à s’étendre et la communauté de Rooster Town n’est pas vue d’un bon œil.

« Ils sont restés dans cet endroit tant que personne ne leur disait de partir, mais au fur et à mesure qu’il y a eu des développements, ils ont été forcés de déguerpir », explique Philippe Mailhot.

« Premièrement, ils ont envoyé les services sociaux. Ils vont voir les gens puis leur disent : “cette maison devrait être condamnée parce qu’il n’y a pas d’eau et d’électricité” », raconte-t-il.

Philippe Mailhot explique que la discrimination se fait alors plus forte, surtout avec la promiscuité. « Les enfants commençaient à aller dans les écoles du voisinage puis River Heights s’approchait. Dans les écoles on commençait à dire : “si on a des puces à l’école, ça doit être les petits kids métis qui apportent ça”. S’il y avait une maladie, c’était [aussi] de leur faute », détaille-t-il.

Un article du Winnipeg Free Press du 20 décembre 1951 fait le point sur l’état de Rooster Town. L’opinion publique prend alors conscience de la pauvreté et du délabrement de ce qui est vu comme un bidonville aux portes de Winnipeg.

« Finalement, comme la Ville de Winnipeg se préparait à développer ce terrain, ils ont plus ou moins pris possession de la terre et ont poussé les gens dehors. Ils ont brûlé les maisons puis ils ont effacé la communauté », conclut Philippe Mailhot.

Avec des informations de Caroline Touchette