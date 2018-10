Cette activité, dans la foulée des nombreuses déclinaisons du Grand Défi Pierre Lavoie, vise la promotion des saines habitudes de vie.

Le parcours de 5 km débutait derrière les Galeries Montagnaises à Uashat.

Parmi les premiers marcheurs, on retrouvait le chef de la communauté innue de Uashat-Maliotenam, Mike McKenzie, et le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

Dans son allocution avant le départ, Réjean Porlier a confié que le deuxième mot qu’il avait appris en Innu, après la salutation Kuei, est le mot Mammu qui signifie « ensemble ». Il s’est dit heureux de voir ainsi les gens des deux communautés marcher ensemble.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, la conseillère municipale du district Jacques-Cartier, Charlotte Audet, et le chef de la communauté innue de Uashat-Maliotenam, Mike McKenzie, étaient parmi les premiers marcheurs avec Roger Vachon du comité organisateur local. Photo : Radio-Canada/François Robert

Près de 375 personnes s’étaient inscrites d’avance sur Internet, a confirmé Roger Vachon du comité organisateur.

L’an passé, on l’a fait à Maliotenam. Cette année, on s’est organisé avec la Ville de Sept-Îles et la communauté, et je trouve ça important de le dire, c’est le rapprochement des cultures, pour moi c’est important , a souligné Roger Vachon.

Des médecins prenaient part à la marche et ils étaient bien identifiés en cas de besoin. Photo : Radio-Canada/François Robert

Et la marche, la santé, de bouger un peu, je pense que c’est important aussi, c’est une de mes passions de faire bouger le monde, a lancé, enthousiaste, Roger Vachon. Je suis bien dans mon corps en ce moment, je suis en forme et je veux partager ça à tout le monde, c’est ça qui est le but ce matin, c’est de faire bouger le monde!

Serge Dallaire (à droite) marchait dimanche avec un de ses amis. Il a raconté avoir vendu sa voiture et qu'il fait désormais ses emplettes en marchant. La marche est vraiment présente dans sa vie toute l'année. Photo : Radio-Canada/François Robert

Evelynne Pinette est venue avec un groupe de huit femmes pour marcher.

Je reste à Maliotenam, mais je suis originaire de Betsiamites, précise Evelyne Pinette. Moi j’ai fait une première expérience avec le groupe de Chantale Lacroix et je me disais, je vais continuer encore à faire les défis pour moi-même, m’encourager moi-même, continuer la bonne santé, manger bien aussi. On a un groupe de femmes qui va venir ici, on est dans le groupe SOS défi.

Une petite photo de famille quelques minutes avant le départ de la marche. Photo : Radio-Canada/François Robert

Les agents de la Sûreté du Québec et ceux de la Sécurité publique de Uashat Mak-Mani-Utenam ont assuré conjointement la sécurité des marcheurs le long du parcours.