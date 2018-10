C'est après avoir contracté la bactérie mangeuse de chaire en 2012 que l'artiste a dû être amputée. Elle ne s'était pas fixé d'objectifs précis, mais elle a complété le parcours.

Les gens étaient là pour m'encourager, ça donne une petite coche de plus. C'est vraiment chouette , souligne-t-elle.

La plus grande distance qu'elle avait parcourue à l'entraînement était de 1,5 km.

Quand on a reviré à mi-chemin et qu'on était sur le chemin du retour, je me suis dit ouais, je vais y arriver. Je n'ai pas eu à m'assoir une fois à part une fois pour replacer mes pieds. Je me projetais et je sentais que j'allais y arriver , relate l'artiste.

Marie-Sol St-Onge reçoit des encouragements près du fil d'arrivée. Photo : Radio-Canada

À son arrivée, plusieurs participants ont fait une haie d'honneur pour souligner l'exploit.

On se fixe souvent des limites, qu'on pense qu'on ne pourra pas les dépasser, mais que si on reste positif et qu'on fait juste un pas après l'autre, nos pas nous portent plus loin qu'on aurait imaginé , ajoute-t-elle.

La course Esprit sain vise amasser des fonds pour la prévention du suicide.