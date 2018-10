Elle a conclu ainsi sa visite dans la province entamée jeudi.

Mme Payette s'est d'abord rendue au musée de Humboldt pour visiter l'exposition commémorative des Broncos avant d’assister au match de l’équipe de hockey junior samedi soir.

La gouverneure générale a visité une exposition consacrée aux Broncos en compagnie du maire de Humboldt, Rob Muench. Photo : Radio-Canada

Lors de sa visite au musée, Julie Payette a remis deux Mentions d’honneur du gouverneur général pour services éminents.

L’une a été remise aux habitants de Humboldt et des environs pour avoir fait preuve de solidarité, de courage et de résilience en offrant un soutien continu aux familles des victimes.

« C’est l’un des privilèges de cette position de pouvoir reconnaître l’engagement et le dévouement exceptionnel de la communauté », a déclaré Julie Payette.

Au nom de tous les Canadiens, la gouverneure générale peut remettre des distinctions honorifiques et des prix pour souligner la contribution de personnes remarquables. Photo : Radio-Canada

L'autre Mention d'honneur a été remise aux premiers intervenants et bénévoles venus en aide après l’accident.

« C’est une tâche difficile à accomplir, mais c’est quelque chose que vous faites au service de vos compatriotes et de vos concitoyens, et c’est avec les remerciements et la gratitude de tous les Canadiens que j’adresse cette décoration exceptionnelle à tous les premiers répondants pour leur aide dans la tragédie de Broncos », a déclaré la gouverneure générale.

Une cérémonie plus intime a ensuite été tenue en présence des familles de victimes.

Julie Payette a ensuite participé à la mise au jeu officiel du match des Broncos qui affrontaient à domicile les Millionnaires de Melville, à l’Aréna Elgar Petersen.

Les Broncos ont remporté la partie par la marque 6-3.