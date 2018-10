Le Canada compte actuellement 1,3 million de millionnaires, chiffre qui devrait augmenter de 54 % pour atteindre près de deux millions de personnes d'ici 2023, indique le Global Wealth Report 2018.

Ce taux de croissance des millionnaires canadiens est le troisième plus élevé des 24 pays à l’étude, derrière la Chine et la Russie. En comparaison, le nombre de millionnaires aux États-Unis augmentera de 18 % pour atteindre plus de 20 millions de personnes au cours de la même période.

L’institut de recherche de Credit Suisse se base notamment sur des indicateurs comme les propriétés immobilières, le produit intérieur brut (PIB) et l'inflation calculée par le Fonds monétaire international (FMI) pour établir ses prévisions.

La valeur élevée des propriétés continuera d'être un facteur important dans l’augmentation de la richesse des ménages canadiens, et ce, malgré le récent ralentissement du marché immobilier, indique le rapport.

« L'une des hypothèses qui sous-tendent l'augmentation du nombre de millionnaires est que le marché immobilier ne cessera pas de croître et ne s’effondrera pas », explique Jim Davies, auteur de l'étude et professeur d'économie à la Western University.

Les données publiées cette semaine par l'Association canadienne de l'immeuble (ACI) montrent que les ventes de maisons ont chuté de près de 9 % en septembre par rapport à l'an dernier. Le prix moyen d'une maison vendue au Canada le mois dernier a toutefois augmenté de 0,2 % par rapport à l’an dernier, pour atteindre un peu moins de 487 000 dollars.

Déjà beaucoup de riches au Canada

Une autre raison de la forte augmentation prévue du nombre de millionnaires au Canada est qu'il y a actuellement beaucoup de gens qui ont une richesse légèrement inférieure à 1 million de dollars américains, poursuit M. Davies.

« Si elle se produisait maintenant et d’un seul coup, l'augmentation prévue de la richesse au cours des cinq prochaines années aurait pour effet de rendre millionnaires tous ceux qui sont actuellement trois fois plus riches que la moyenne », raconte le professeur d’économie.

Selon le rapport, plus de 46 % des Canadiens ont un actif qui se situe entre 100 000 dollars et 1 million de dollars.

M. Davies ajoute que les chiffres du rapport sont tous en dollars américains et que l'étude se base sur les prévisions du FMI, qui prévoit que la valeur du huard augmentera de 11,4 % pour atteindre 86,3 cents américains d'ici 2023.

« Cela a pour effet de doubler la croissance prévue de la richesse moyenne au Canada comparativement à ce que nous verrions si le calcul était effectué en dollars canadiens », dit-il.

Même si les Canadiens s’enrichissent, Credit Suisse prévient que l'économie du pays est confrontée à certains défis et que ses perspectives sont « quelque peu incertaines ».

« L'approbation des nouveaux oléoducs n’est pas chose faite, ce qui contribue à une surabondance de pétrole dans le Midwest américain. Le prix du pétrole extrait des sables bitumineux du Canada est donc bien en deçà du prix mondial », indique le rapport.

« Les tensions commerciales sont maintenant graves, puisque les États-Unis continuent d'imposer des tarifs punitifs sur le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium canadiens malgré que l’entente pour remplacer l'ALENA soit conclue », peut-on aussi lire.

On s'attendait à ce que les tarifs douaniers sur les métaux imposés par les États-Unis en juin et par le Canada en juillet soient levés à la suite de la conclusion du nouvel accord commercial, mais ce n’est toujours pas le cas.

Le Canada contre les États-Unis

Ce rapport de Credit Suisse donne aussi un aperçu de la façon dont la richesse des Canadiens a augmenté au cours des 18 années qui se sont écoulées depuis 2000.

La richesse moyenne par adulte au Canada a augmenté à un taux moyen de 5,4 % et est, à 288 260 $, près de 30 % inférieure qu’aux États-Unis.

La distribution de la richesse est par contre plus égalitaire au Canada, où la richesse médiane par adulte est de 106 340 $ contre 61 670 $ aux États-Unis.

En pourcentage de la population, le Canada compte aussi moins de gens dont l’actif est inférieur à 10 000 dollars qu’aux États-Unis et plus de gens dont l’actif est de plus de 100 000 dollars.

Dans l'ensemble, les 1,3 million de millionnaires du pays représentent 3 % des 1 % les plus riches du monde.

Avec les informations de Rajeshni Naidu-Ghelani, de CBC News