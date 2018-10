Le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, à l'origine de la signature en 1987 de cet important traité de désarmement, a pour sa part dénoncé le « manque de sagesse » du président américain actuel, appelant « tous ceux qui chérissent un monde sans armes nucléaires » à convaincre Washington de revenir sur sa décision, afin de « préserver la vie sur Terre ».

Samedi, M. Trump avait annoncé que les États-Unis prévoyaient de sortir du traité INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, signé à la fin de la Guerre froide par M. Gorbatchev et le président américain de l'époque, Ronald Reagan. M. Trump accuse la Russie de ne pas respecter ce traité « depuis de nombreuses années » et a annoncé que les États-Unis se mettraient par conséquent à « développer ces armes ».

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a qualifié cette décision de « pas très dangereux » qui, selon lui, « ne sera pas compris par la communauté internationale et va même s'attirer de sérieuses condamnations ».

M. Riabkov a rejeté dimanche ces accusations.