Un rendez-vous à retenir, celui qui se déroulera le samedi 27 octobre au Carrefour du Nord-Ouest.

Il y aura un kiosque d'information sur la gestion des matières résiduelles, une mini-formation sur le recyclage, une conférence sur le mode de vie zéro déchet et un atelier de fabrication de sacs réutilisables.

Cette année, la semaine est placée sous le thème « s'outiller pour mieux réduire ». Les citoyens seront incités à faire du recyclage et à réduire leurs déchets.

On doit chaque année continuer nos efforts de sensibilisation, parce que les habitudes prennent parfois du temps à s'installer, et les gens ont toujours des questions sur la bonne façon de faire. Sophie Richard-Ferderber

Il va y avoir la collecte des résidus organiques qui va s'en venir et il va y avoir un redoublement d'efforts là-dessus pour sensibiliser quand on va être rendus là. On sait que la plate-forme de compostage va être construite l'été prochain en 2019 et la collecte va être implantée par la suite , dit la coordonnatrice en communication, Sophie Richard-Ferderber.

10 centres de tri du Québec ouvriront leurs portes aux citoyens, du 20 au 28 octobre.