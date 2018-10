Les chercheurs d'emplois de tous les âges, possédant des formations et des compétences variées, sont invités à se rendre au Palais des congrès mercredi et jeudi.

Plusieurs entreprises des régions du Québec et 220 employeurs de la région métropolitaine seront présents afin de combler le manque de main-d'oeuvre, qui est à un niveau historique au Québec.

Les immigrants sont particulièrement sollicités pour pourvoir aux postes vacants.

Parmi les entreprises présentes figurent ArcelorMittal, Bombardier Aéronautique, Cascades, groupe Promutuel, Groupe Robert, Métro Richelieu et Pratt & Whitney Canada.

L'Événement carrières rendra par ailleurs disponible une nouvelle application qui permettra aux visiteurs et exposants de faciliter les échanges, à la manière des réseaux sociaux. Les visiteurs sont invités à télécharger l'application Swapcard avant ou le jour même de l'événement.

Elle permettra d'accéder aux informations du salon, de consulter la liste des entreprises participantes, leur description et leurs offres d'emploi et d'entrer en contact avec les recruteurs, avant, pendant, et après l'événement. De leur côté, les employeurs présents pourront accéder à la base de données des participants du salon, consulter leurs profils et fixer des rendez-vous avec les candidats.