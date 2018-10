Greg MacLean dit qu'il était incrédule lorsqu'il a acheté quatre grammes de marijuana le premier jour de la légalisation en Nouvelle-Écosse.

Il a publié une image sur les réseaux sociaux, qui a été partagée ensuite des centaines de fois.

J'ai tout ouvert et j'ai étalé tous les emballages. [...] C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était excessif pour seulement quatre grammes. C'est trop. Greg MacLean

Chaque produit différent était enveloppé dans plusieurs couches d'emballage, mentionne-t-il.

La Nova Scotia Liquor Commission (NSLC), qui s’assure de la vente du cannabis dans la province, affirme que les détaillants ne sont pas responsables de l'emballage.

Santé Canada exige que les contenants utilisés pour vendre le cannabis soient résistants et inviolables. Ils doivent aussi conserver le cannabis au sec et être impossibles à ouvrir pour les enfants.

Toutefois, c'est aux provinces et aux producteurs de décider de la façon dont ils respecteront spécifiquement ces règlements.

Edwin Jewell, est le président et chef de la direction de Canada's Island Garden à Charlottetown, qui fournit du cannabis à l'Île-du-Prince-Édouard et à la Nouvelle-Écosse.

Il soutient qu’il n'a pas été facile pour les producteurs d'offrir des emballages qui répondent à ces exigences.

Cette partie de l'industrie est extrêmement nouvelle. Nous n'en sommes littéralement qu'à quelques jours , lance-t-il, précisant qu’il s’agit du défi majeur de l’entreprise ces derniers mois.