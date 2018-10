La popularité des événements du Grand défi Pierre Lavoie ne se dément pas et la Grande Marche ne fait pas exception.

Cette année, l'événement devait attirer 50 000 marcheurs à travers la province samedi et dimanche. « C’est le double de l’an dernier », selon Pierre Lavoie.

La Grande Marche vise à promouvoir la marche comme activité physique, mais c'est surtout un outil de prévention à d’éventuels problèmes de santé.

Pour cet autre volet du Grand défi, M. Lavoie sollicite la collaboration des médecins pour qu’ils prescrivent la marche lors de leurs consultations avec des patients. La Fédération des omnipraticiens du Québec est d’ailleurs partenaire de la Grande Marche.

« Nous, notre travail, c’est d’organiser des événements. Eux leur "job", c’est de dire à leurs patients d’aller marcher », souligne Pierre Lavoie.

Parc Lucien-Blanchard

À Sherbrooke, ils étaient environ 600 marcheurs au parc Lucien-Blanchard.

« La marche, c'est accessible, c'est facile de juste sortir de la maison. Cette activité-là [la Grande Marche] se veut une activité rassembleuse. C'est toujours plus motivant de marcher en groupe, de voir les gens. Il y a un volet social aussi à l'activité physique et je crois qu'un événement comme ça répond à ce besoin-là », souligne la kinésiologue et porte-parole de la marche à Sherbrooke, Marie-Ève Bégin.

Samedi, la Grande Marche a eu lieu notamment à Granby. Plus de 1500 marcheurs y ont participé.