Alex Beaucage a dénoué l'impasse en enfilant l'aiguille en début de troisième période et les Huskies de Rouyn-Noranda ont triomphé devant le Drakkar de Baie-Comeau, 3-2, samedi après-midi.

En plus de marquer le but gagnant, Beaucage s'est fait complice du premier but des siens inscrit par Patrik Hrehorcak, à la troisième minute du premier engagement. Jakub Lauko a également trompé la vigilance de Kyle Jessiman, qui a fait face à 23 lancers. Peter Abbandonato a récolté deux mentions d'assistance.

Zachary Emond a été brillant dans la victoire des Huskies, repoussant 35 des 37 rondelles dirigées vers lui. Nathan Légaré et Shawn Element ont répliqué pour le Drakkar, qui n'a pas été en mesure de profiter de ses quatre occasions en avantage numérique pour noircir la feuille de pointage. Les Huskies ont rapidement pris les devants 2-0 avant le premier entracte.

Légaré a réduit l'écart 2-1 au début du deuxième vingt et Element a surpris les Huskies et a nivelé le pointage en désavantage numérique lors de la première minute de jeu en troisième période.

Cinquante secondes plus tard, Beaucage a redonné une avance d'un but au sien pour sceller la victoire. Avec ce gain, les Huskies sont demeurés la meilleure équipe du circuit Courteau.