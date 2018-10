Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote peuvent varier d'une municipalité à une autre et même d'un bureau à un autre. Il est donc conseillé de se renseigner avant d'aller exercer son droit démocratique.

À Toronto, Ottawa et Sudbury notamment, les électeurs pourront voter de 10 h à 20 h. À Sudbury, les citoyens peuvent toutefois exercer leur droit de vote électroniquement depuis le 15 octobre. Selon le site internet de la Ville, vendredi à 16 h, 19 614 bulletins de vote avaient été enregistrés représentant une participation de 17,27 %.

Les Ontariens peuvent d'ailleurs voter par Internet dans 179 municipalités cette année, soit environ 40 % d'entre elles.

À Toronto, la campagne électorale a été marquée par l'imposition par voie de disposition de dérogation d'un conseil municipal réduit par le premier ministre, Doug Ford, et le gouvernement provincial. Cela signifie que les gens qui se présenteront aux urnes à Toronto devront y élire 25 conseillers au lieu des 47 lors de l'élection de 2014.

Les maires des plus grandes villes ontariennes - Ottawa, Mississauga, Brampton, Hamilton et London, entre autres - vont-ils garder leurs postes respectifs? Les courses les plus médiatisées - celles de Toronto, Brampton, Sudbury et Windsor - seront-elles serrées? L'Ontario connaîtra la réponse lundi soir.