Les soirées pyjama se tiendront une fois par mois jusqu'en juin 2019 au Musée canadien de la nature à Ottawa. Les enfants de 5 à 12 ans pourront voir le Musée sous un autre jour alors que l'organisation a décidé de ressusciter cette activité populaire dans les années 1990.

C’est toujours quelque chose qu’on a fait dans le passé , a expliqué Nathalie Rodrigue, interprète scientifique principale au Musée canadien de la nature. C’est pour aller chercher une clientèle – c'est notre clientèle cible, les familles et les groupes – mais on veut leur faire connaître le musée d’une autre perspective.

De 20 h à 21 h 30, des activités sont organisées en galerie. Tous les visiteurs nocturnes passeront dans la galerie des fossiles, la galerie des mammifères ainsi que dans la galerie de la nature vivante, et ils vont faire des activités avec un de nos interprètes scientifiques , a indiqué Mme Rodrigue.

Les familles peuvent notamment s'attendre à de la manipulation d’insectes vivants, une chasse aux trésors et une tournée à la lampe de poche.

Nathalie Rodrigue, interprète scientifique principale au Musée canadien de la nature. Photo : Radio-Canada

Valérie Gervais était à cette première soirée pyjama vendredi avec son fils Collin. Elle a tenu à voir le musée d'une façon différente avec son fils.

On va regarder un film, on fait le tour de trois galeries , a dit le petit Collin, heureux de pouvoir dormir au Musée en compagnie de sa mère et d'un groupe d'enfants enthousiastes.

Les parents de la petite Béatrice étaient aussi excités que leur fille à l'idée de passer la nuit dans un musée. Photo : Radio-Canada

Alain Mainguy et Christelle Paré se sont présentés avec leur fille Béatrice à la première de ces soirées pyjama en s'attendant à quelque chose d'unique , ont-ils dit. Des opportunités de coucher dans un musée, ça n'arrive pas souvent, donc on est aussi excités que notre fille , a dit le père de famille.

La petite Béatrice était ravie de pouvoir passer la nuit au Musée canadien de la nature. Photo : Radio-Canada

Découvrir des choses [...] donner la soif de la connaissance, je crois que c'est quelque chose qui peut être exceptionnel. Alain Mainguy, participant à la soirée pyjama au Musée canadien de la nature

Le couple était heureux de pouvoir passer ce temps en famille. D'ailleurs, Mme Paré était particulièrement heureuse de pouvoir continuer d'apprendre de nouvelles choses, et ce, même après deux ou trois visites à ce musée. On a plus le temps, parce que c'est réservé juste pour nous. On se sent moins pressés, il n'y a pas trop de monde autour , a-t-elle dit.

Je crois que les jeunes vont avoir apprécié voir le musée à des heures différentes puis d’avoir eu ce sens d’exclusivité, parce que c’est aussi ça une soirée pyjama , a conclu Mme Rodrigue.

Avec les informations de Christelle D'Amours