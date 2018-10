Le chef du par Non-Partisan Association (NPA), Ken Sim (17 666 voix) a pris les devants contre le candidat indépendant et ancien député néo-démocrate fédéral Kennedy Stewart (17 525 voix). La candidate indépendante Shauna Sylvester suit, avec 13 410 voix.

L'ancienne député conservatrice et actuelle chef du parti Coalition Vancouver, Wai Young s'est hissée au 3e rang avec 3197 voix, alors que le candidat Hector Bremner est en 4e place, avec 3554 voix.

Le vainqueur de la course succèdera au maire sortant Gregor Robertson qui a dirigé la métropole de 2008 à 2018. Après son départ, le parti Vision Vancouver a décidé ne pas présenter de candidat à la mairie, après la démission surprise de son candidat Ian Campbell.

Le poste de maire est convoité par un nombre record de candidats pour ces élections, soit 21 au total, mais quatre se sont démarqués durant la course. Les deux indépendants Kennedy Stewart et Shauna Sylvester de même que Ken Sim du NPA (Non Partisan Association) et Hector Bremner du parti Yes Vancouver.

Au total, 71 personnes se sont présentées pour occuper l’un des 10 calcsièges de conseillers.