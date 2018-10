Un texte de Marie-Pier Bouchard

Dans une lettre envoyée au Bureau du coroner du Québec le 14 septembre et obtenue par la Loi d'accès aux documents, Santé Canada s'engage à transmettre un avis public avant la fin du mois de septembre pour faire suite au rapport du coroner dans le dossier de la mort de Pierre Parent.

L'avis en question « concernant les dangers de la consommation d’alcool éthylique en combinaison avec des stimulants tels la caféine ou certains médicaments arythmogènes » a été publié sur le site internet de Santé Canada le 27 septembre.

C'est exactement ce qu'a recommandé le coroner Yvon Garneau dans son rapport sur la mort de Pierre Parent rendu public le 21 août, mais selon le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, ce n'est pas suffisant.

Dans le cas de Pierre Parent, c'est le mélange de Four Loko, de caféine et d'un médicament contre le rhume qui a été fatal, conclut le coroner Yvon Garneau au terme de son investigation.

La prévention ce n’est pas mettre un texte quelque part et attendre les bras croisés. La prévention, c’est un travail dynamique, c’est un travail actif, c’est aller vers les gens. On ne reste pas assis dans son bureau à écrire des phrases sur un écran , ajoute Hubert Sacy.

Santé Canada indique par courriel que la nouvelle réglementation visant à limiter la concentration d'alcool dans ces boissons alcoolisées très sucrées devrait entrer en vigueur au cours des prochains mois au terme d'un processus qui suit son cours.

En attendant, certaines mesures ont été prises récemment, mentionne l'organisation, comme la publications de certains documents informatifs.

Santé Canada affirme que l'élaboration de cette nouvelle réglementation se fait à partir de la consultation de 45 jours tenue au cours des derniers mois et du rapport produit par la suite.

Le directeur général d’Éduc’alcool considère que la consultation du gouvernement fédéral a été « interminable » et il s’explique mal qu’on prenne autant de temps à mettre en place la nouvelle réglementation.

Pour la durée des procédures, Hubert Sacy croit que toutes les boissons alcoolisées très sucrées devraient être retirées des tablettes pour éviter d’autres décès au cours de cette période de réflexion.

Il y a déjà eu deux morts peut-être plus, on n’en sait strictement rien. Pendant ce temps, il y en a encore sur les tablettes. Hubert Sacy, directeur général, Éduc'alcool

Santé Canada répond que chaque province est responsable de superviser la distribution et la vente de boissons alcoolisées.

Pourquoi y a-t-il davantage urgence d’agir, selon M. Sacy, dans le cas des boissons alcoolisées très sucrées, selon M. Sacy?

« La bière goûte la bière, le vin goûte le vin, le scotch goûte le scotch alors que les boissons alcoolisées très sucrées sont des boissons hypocrites », répond-il.