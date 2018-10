Un texte de Julien Sahuquillo

La réouverture de l’intersection historique de Winnipeg est au cœur de la campagne électorale municipale. La promesse faite par le maire sortant Brian Bowman divise les citoyens.

Pour Anders Swanson, le co-coordinateur du festival OpenFest, la musique permet de rapprocher les gens et de relancer la discussion. « Le but, c’est de communiquer sur le fait qu’une ville est faite pour qu’on puisse se rassembler », explique-t-il.

Il souhaite pouvoir amener le débat plus loin qu’une simple question logistique. « Dans cette campagne municipale, on parle essentiellement d’ouvrir quatre trottoirs pour que ce soit plus facile de traverser, mais en vérité c’est à propos de la façon dont nous voulons construire notre ville pour le futur » qu'il faudrait discuter, souligne-t-il.

Mettre fin au règne de la voiture

« Si l'on va à Montréal, on voit que c’est possible une ville faite pour les piétons. Il y a des gens partout, même en hiver. Ici, à Winnipeg, on est au début de cela parce que ça fait 50 ans qu'on construit uniquement pour les autos », affirme Anders Swanson.

Il veut avant tout rester le plus inclusif possible. « On pense à tout le monde, même les gens qui conduisent dans la congestion [routière]. Le statu quo, ça ne marche pas. Il n’y a plus de place pour les automobiles dans une ville du 21e siècle », souligne-t-il.

Fermé aux piétons depuis 1979, le croisement entre l’avenue Portage et la rue Main est le lieu de passage de 81 000 véhicules chaque semaine, en moyenne, selon les statistiques de la Ville de Winnipeg.

Pour autant, il ne s’agit que de la troisième intersection la plus fréquentée de la municipalité, derrière le croisement entre le boulevard Lagimodière et l’avenue Regent, ou encore l’interconnexion entre la rue Moray et l’avenue Portage.

Soutenir un nouveau dynamisme

Pour les Winnipegois comme Christian Brunel, le croisement reste très fréquenté, surtout par les piétons.

« Il y a beaucoup de passage dans toutes les directions. C’est dommage qu’il y ait des barrières qui bloquent les piétons. Avec le retour des Jets ça a changé le centre-ville. Il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent aller au centre-ville comparé aux années passées », explique-t-il.

D’autres, comme Steven Grocholski, estiment que cette fermeture est un manque pour la ville.

« Je vis proche et je traverse cette intersection au moins deux fois par semaine. Ce serait bien de pouvoir relier le quartier de la Bourse à la Fourche », témoigne-t-il.

Un projet que les opposants estiment trop cher. Le coût de l’opération s’élèverait à 11,6 millions de dollars, selon les estimations.

Pour Anders Swanson, cet argument ne tient pas. « Le souterrain a un toit vieux de 40 ans. Il doit être réparé. Lorsqu’on aura à détruire les barrières sur la rue pour les réparations, la question sera : "est-ce qu’on veut les reconstruire ou non?" Là aussi c’est un coût », argumente-t-il.

Christian Brunel estime lui aussi qu’il ne faut pas s’effrayer du montant de l’investissement. « Tous les projets vont coûter de l’argent. Si ce n’est pas celui-là, ce sera un autre. Ça vaut la peine de développer le centre-ville », soutient-il.

La Ville a par ailleurs d’autres projets avec des budgets similaires :

Le réaménagement de la bibliothèque de Saint-James (11,1 millions de dollars sur plus de trois ans)

L'amélioration du parc Assiniboine (14,7 millions de dollars sur plus de deux ans)

La reconstruction du passage supérieur de l'autoroute Pembina, sur le boulevard Bishop Grandin (33 millions de dollars sur plus de 4 ans)

La réhabilitation de la rue Empress (13,9 millions de dollars sur plus de deux ans)

Christian Johnson est chanteur au sein du Riel Gentlemen’s Choir. Il est venu chanter bénévolement pour soutenir le festival. Il voit l’initiative comme une bonne façon de pousser les gens à se renseigner sur le sujet avant le vote.

« J’ai eu un infarctus qui m’a coûté une paralysie du côté droit. Passer par Portage et Main me prend énormément de temps », rapporte-t-il.

Les Winnipegois devront se prononcer sur la réouverture de l’intersection aux piétons par référendum le 24 octobre, lors des élections municipales.