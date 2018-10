Ordinateurs portables, imprimantes, vieux téléviseurs... Deux Québécois sur trois accumulent à la maison des appareils électroniques qui ne servent plus. Mais si le recyclage de ces appareils et autres gadgets est fortement encouragé, le processus est-il aussi efficace qu'on l'avance pour en récupérer les divers matériaux et éviter que ceux-ci n'aboutissent au dépotoir?