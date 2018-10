L'organisme qui milite pour la sauvegarde de la forêt boréale souhaite rencontrer le nouveau responsable du secteur afin de le sensibiliser à l'importance de sauvegarder la harde de caribou de Val-d'Or.

L'Action boréale travaille déjà avec les communautés autochtones et des sceptiques pour un plan de restauration du caribou de Val-d'Or et souhaite obtenir une collaboration du ministère des Forêts.

On espère toujours être surpris surtout quand il y a un nouveau ministre. Henri Jabob

On pense que ça sera à l'avantage du gouvernement de prendre la peine d'être à l'écoute les gens qui ont des questions à se poser [notamment] sur la question des espèces menacées, puisqu'il est responsable avec le ministère de l'Environnement du dossier des espèces menacées. Puis le caribou de Val-d'Or a toutes les caractéristiques et même plus pour devenir une espèce menacée donc on devrait s'en occuper, dit le président Henri Jabob. On veut d'abord tenter de travailler en collaboration. Si le gouvernement est ouvert à la collaboration tant mieux, sinon on prônera les moyens qu'on utilise habituellement pour se faire entendre.

L'Action boréale entend également soulever la question des aires d'intensification de la production ligneuse.