Auparavant, il en coûtait 85 $ aux utilisateurs. Cette hausse considérable s’explique par une baisse de budget accordée par la Ville de Saguenay.

Avec le 165 $, les emplacements et les rues seront déneigés et l’épaisseur de la glace sera fréquemment calculée.

On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour optimiser les opérations, mais il y a quand même un 200 000 $ à aller chercher. Marc-André Galbrant, directeur de Contact Nature Rivière-à-Mars

Mécontentement entendu

Ce taux fixe n'est pas la première solution qui a été proposée. En septembre, les amateurs avaient grandement rejeté l'idée d'un forfait modulable au poids et à la taille des cabanes.

Contact Nature Rivière à Mars a préféré revoir ses options et écouter les plaintes.

On a vu que les utilisateurs n'embarquaient pas, on a décidé de se rasseoir et de réviser, raconte le directeur général de l'organisme Marc-André Galbrant. Il faut quand même se rappeler qu'on a un cadre financier à respecter qui est imposé par la Ville de Saguenay et on se doit de respecter les règlements municipaux.

Cette année, les amateurs de pêche blanche pourront également réserver leur emplacement sur La Baie des Ha! Ha! en ligne le 17 et le 18 novembre prochain.