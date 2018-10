Michel Bock, historien et professeur à l’Université d’Ottawa Photo : Radio-Canada

Engagement

L’historien et professeur à l’Université d’Ottawa, Michel Bock, a eu Gaétan Gervais comme professeur au baccalauréat et à la maîtrise à l’Université Laurentienne. Aujourd'hui lui-même spécialiste de l’Ontario français, M. Bock considère M. Gervais comme son premier maître de pensée et le décrit comme pionnier de l'historiographie franco-ontarienne .

Gaétan Gervais a consacré sa carrière de chercheur, de militant à la cause franco-ontarienne, donc il y a un engagement intellectuel, politique et communautaire indéniable et fondateur pour les études franco-ontariennes. C'est un modèle d'engagement sans doute difficile à reproduire. Michel Bock

Serge Miville, professeur à l’Université Laurentienne et titulaire de la Chaire de recherche en histoire de l’Ontario français Photo : Radio-Canada

Artisan

Professeur à l’Université Laurentienne et titulaire de la Chaire de recherche en histoire de l’Ontario français, Serge Miville souligne le rôle de bâtisseur de Gaétan Gervais.

Il a créé, il a bâti le champ de l’histoire de l’Ontario français, il a été artisan dans le milieu communautaire, il nous fait réfléchir à nous, à ce qui nous rassemble, à là d’où nous venons. Il nous éclaire sur qui nous formons en tant que communauté à l’échelle de la province. Serge Miville

Carol Jolin, président de l'AFO Photo : Radio-Canada

Enseignant

Le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin, rappelle les fonctions de professeur d’université qu’a occupées Gaétan Gervais pendant plus de trois décennies, mais aussi à ses activités de diffusion et de vulgarisation du savoir.