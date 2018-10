Bien plus qu'un concours de trophée, cet événement permet aux chasseurs de se rencontrer et de partager leur passion commune.

Michel Lévesque chasse depuis 38 ans. Pour lui, l’exposition de panache est une façon de rencontrer d'autres chasseurs et de parler de sa passion.

Aujourd'hui, Michel Lévesque est conscient que cette activité est critiquée par certains, dont les animalistes. Selon M. Lévesque, une gêne s’est installée chez les chasseurs quant à l’exhibition de leur bête.

Le vétéran de la chasse dit comprendre les sensibilités de certaines personnes. Il y a toujours du monde qui sont antichasse, il faut les comprendre aussi.

Pour Jean-François D'Anjou, un autre chasseur, la chasse est synonyme de valeurs.