Cet animal, qui démontrait des signes cliniques de la maladie, a été abattu sur place , a indiqué par courriel Brian Naud, conseiller en relations avec les médias pour l'ACIA.

Ce cerf était membre du même troupeau que le premier animal infecté, dont le cas avait été signalé au début septembre. Par mesure de précaution, l'ACIA et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) avaient pris la décision d'abattre tout le cheptel de la ferme Harpur Farms.

L'ACIA affirme que l'abattage continue selon le protocole prévu. Tous les animaux font l'objet de tests. Ceux qui sont contaminés sont éliminés de façon sécuritaire alors que ceux qui ne le sont pas sont envoyés pour consommation humaine.

Aucun cas n'a été relevé parmi la population de cerfs sauvages de la région. Malgré tout, dans un souci de santé et de sécurité publique, le ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs interdit la chasse et le piégeage sur une portion des zones de chasse 9 ouest et 10 est, du 21 septembre 2018 au 18 novembre 2018.