« La Russie n'a pas respecté le traité. Nous allons donc mettre fin à l'accord et développer ces armes », a déclaré le président américain, à propos du traité INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) sur les armes nucléaires de portée intermédiaire signé en 1987 par les présidents américain et soviétique de l'époque Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev.

« Ils le violent depuis de nombreuses années », a assuré Donald Trump. « Je ne sais pas pourquoi le président [Barack] Obama n'avait pas renégocié ou ne s'était pas retiré », a-t-il ajouté à propos de son prédécesseur démocrate.

Nous n'allons pas les laisser violer l'accord nucléaire et fabriquer des armes alors que nous n'y sommes pas autorisés. Nous, nous sommes restés dans l'accord et avons honoré l'accord. Mais la Russie n'a malheureusement pas respecté l'accord. Donald Trump, président des États-Unis

L'administration américaine se plaint du déploiement par Moscou du système de missiles 9M729, dont la portée selon Washington dépasse les 500 km, ce qui constitue une violation du traité INF.

Ce traité, en abolissant l'usage de toute une série de missiles d'une portée variant de 500 à 5500 km, avait mis un terme à la crise déclenchée dans les années 1980 par le déploiement des SS-20 soviétiques à têtes nucléaires ciblant les capitales occidentales.

Donald Trump a fait cette annonce alors que son conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, était à Moscou samedi pour "poursuivre" le dialogue controversé entamé en juillet entre le président des Etats-Unis et son homologue russe Vladimir Poutine.

Il devait notamment y rencontrer le ministre russe de Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev.

Bolton tire les ficelles

Selon le Guardian, c'est M. Bolton lui-même qui fait pression sur le président américain pour un retrait du traité INF. C'est aussi lui qui bloque toute négociation pour une extension du traité New Start sur les missiles stratégiques, qui arrive à expiration en 2021 et que Moscou cherche à prolonger.

Les relations sont tendues entre Washington et Moscou, sur fond d'accusations d'ingérence russe dans les élections américaines.

Le président américain avait promis avant son élection de renouer de meilleures relations avec la Russie. En juillet, il s'était montré extrêmement conciliant à l'égard de sob homologue russe Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse commune à Helsinki, après leur premier sommet bilatéral en Finlande.

Le 11 novembre, les deux dirigeants se retrouveront à Paris pour les commémorations de la fin de la Première guerre mondiale.