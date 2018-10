Elle poursuit ainsi sa visite dans la province entamée jeudi.

Mme Payette ira au musée de Humboldt pour visiter l'exposition commémorative des Broncos avant d’assister au match de l’équipe de hockey junior samedi soir.

À lire aussi : Julie Payette inspire les élèves de l’École Ducharme à Moose Jaw

Lors de sa visite au musée, une réception sera organisée au cours de laquelle Julie Payette rencontrera les membres de la communauté. Elle remettra également deux Mentions d’honneur du gouverneur général pour services éminents.

L’une sera remise aux premiers intervenants et bénévoles qui sont venus en aide à l’équipe de hockey après l’accident.

L’autre sera remise aux habitants de Humboldt et des environs « qui, malgré leur état de choc et leur tristesse face à cette tragédie du 6 avril 2018, ont fait preuve de solidarité, de courage et de résilience en offrant un soutien continu aux familles des victimes ».

Julie Payette participera ensuite à la mise au jeu officiel du match des Broncos qui affrontent à domicile les Millionnaires de Melville, à l’Aréna Elgar Petersen.