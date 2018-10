L'événement qui a eu lieu à la place de la Citoyenneté a attiré des dizaines de personnes malgré le mauvais temps.

Les enfants et leurs parents s'en sont donné à cœur joie, ils ont pu décorer eux-mêmes leurs citrouilles.

L'événement est organisé dans le cadre du mouvement régional CULTURAT, explique le président de la Société de développement commercial du centre-ville (SDC), Philippe Dessureault.

Un pour avoir une activité dans notre centre-ville, pour dynamiser l'endroit, amener les gens à parcourir [l'endroit] et puis pour qu'il y ait une vie citoyenne, dit-il. En famille, ils viennent chercher leur citrouille et sur place, ce qu'on veut favoriser, c'est que les gens sur place puissent la décorer, puissent collaborer et agrémenter tout ça que ça soit plus une fête familiale que juste de venir prendre sa citrouille est partir à la maison.