Les maires de municipalités restantes s'inquiètent des impacts de cette réduction de budget sur les services. Cela fera bientôt deux ans que les communautés de Saint-André et Saint-Léonard ont signifié leur intention d'avoir recours aux services de la ville de Grand-Sault en matière d'urbanisme, ce qui englobe entre autres le zonage, les permis de construction ainsi que les inspections de bâtiment.

Durant ces deux ans-là, il y a des démarches qui ont été faites pour essayer de les convaincre, mais ils ont décidé, parce que ça leur coûtait moins cher, d'aller chercher les services à la ville de Grand-Sault , explique Jean-Pierre Ouellet, maire de la Communauté de Haut-Madawaska et président du Conseil d’administration du CSRNO.

Une organisation réduite

En janvier 2019, lorsque Saint-André et Saint Léonard auront officiellement déserté le service d'aménagement local de la commission, il ne restera que les districts de services locaux (DSL) ainsi que les communautés de Haut-Madawaska, Lac-Baker, Saint-Quentin, Rivière-Verte et Sainte-Anne-de-Madawaska.

Les municipalités d'Edmundston et de Grand-Sault ont déjà leurs propres départements et Drummond utilise celui de Grand-Sault.

Moins il y a de membres, moins il y a de budget et donc la CRSNO a dû agir en conséquence.

Cette année, à cause du désistement de Saint-Léonard et de Saint-André, on a été obligé de mettre deux personnes à pied. Jean-Pierre Ouellet, maire de la Communauté de Haut-Madawaska et président du Conseil d’administration du CSRNO

Les maires des municipalités redoutent également que le retrait de deux communautés supplémentaires entraîne un effet domino.

Les municipalités regardent ailleurs

Saint-Quentin considère d'ailleurs déjà la possibilité de se rattacher à une autre commission de services régionaux.

C'est un flagrant exemple de manque de collaboration et moi j'ai été très claire que j'allais parler à mon conseil d'administration et essayer de voir si on peut transférer nos services, de voir qu'est-ce que ça pourrait être avec la Commission des services régionaux de Restigouche , dit la mairesse Nicole Somers.

Pour le maire de Rivière-Verte, Michel Leblond, cette situation était inévitable dès la création de la commission en 2013 : Le premier modèle ne fonctionne pas toujours. Parfois, il faut casser le moule.

Michel Leblond estime que dans ces circonstances, une restructuration de l'organisme s'impose le plus rapidement possible.

Avec les informations de Kassandra Nadeau