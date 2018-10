Un texte de Myriam Eddahia

L'ambition des femmes est au coeur de cette première conférence annuelle bilingue.

L’objectif de cet événement est de rassembler les femmes africaines et canadiennes pour encourager les échanges économiques et commerciaux entre l'Afrique et le Canada.

« Nous voulons créer un environnement d'échange entre les femmes. On veut créer un réseau de femmes entrepreneures entre le Canada et l'Afrique et aider les femmes qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer des femmes entrepreneures accomplies », dit l'organisateur de cet événement, le président de l'Association marocaine de Toronto, Faouzi Metouilli.

Selon lui, c'est l'occasion parfaite pour poser des questions et s'outiller pour rentrer dans le domaine de l'entrepreunariat.

Des représentants de l’Algérie, du Burundi, de la Côte-d’Ivoire et du Nigeria étaient entre autres présents lors du forum.

Début du graphique (passez à la fin) Une cinquantaine de participants sont présents à cette conférence qui veut encourager l'entrepreneuriat des femmes canado-africaines en Afrique et au Canada #icito pic.twitter.com/T0svY6iSxC — Myriam Eddahia (@MyriamEddahia) October 20, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Trois femmes entrepreneures ont pris la parole samedi pour partager leurs expériences personnelle et professionnelle.

« Un forum comme celui-ci nous permet de partager notre expérience et notre expertise. Ce sont des moments de solidarité parce que nous sommes capables de s'entraider », dit une entrepreuneure marocaine et conférencière au forum, Souad Elmallem.

Selon Souad Elmallem, se lancer en affaires n'est jamais facile, mais un forum comme celui-ci est un bon moyen de s'outiller pour faire le grand saut. Photo : Radio-Canada

« Les femmes peuvent accomplir autant de choses que les hommes, mais il faut les laisser faire », ajoute-t-elle.

Des organisations francophones, comme le Centre francophone de Toronto, étaient aussi présentent pour participer à la séance de réseautage.

L'ambassadrice du Maroc au Canada, Soraya Othmani, était aussi présente.

Il y a une sensibilité féminine très importante et c'est à nous de développer celle-ci et de l'exploiter à des fins de partenariat gagnant-gagnant. Soraya Othmani, ambassadrice du Maroc au Canada

Elle recommande aux femmes entrepreuneures d'apprendre à connaître les gens autour d'elles et s'ouvrir au monde.

« C'est à nous de tirer parti de ces rencontres et d'exploiter cette énergie et cette belle initiative », dit Soraya Othmani.

L'ambassadrice du Maroc au Canada croit que l'ouverture sur l'autre permettra de meilleurs partenariats entre l'Afrique et le Canada. Elle a d'ailleurs recommandé au gouvernement canadien de faciliter le processus d'obtention d'un visa pour les femmes africaines. Photo : Radio-Canada

Selon elle, c'est en se parlant et en établissant un contact humain que ces femmes pourront s'outiller pour exploiter leur plein potentiel.

« Il y a énormément à faire, mais il existe un [immense] potentiel. Il faut se donner les bons outils pour créer ce partenariat entre les femmes africaines et canadiennes », conclut-elle.