Pour l'instant, le volet culture du projet n'a pas été dévoilé, mais plusieurs artistes de Saint-Élie-de-Caxton, tant en arts visuels qu'en musique, pourraient y participer.

La construction d'une scène extérieure pourrait aussi faire partie des plans.

Un volet éducatif sera aussi annoncé, puisque les sentiers mèneront à des milieux humides, qui pourront servir aux enseignants de l'école primaire Villa-de-la-Jeunesse.

« Le projet permettra d'avoir un circuit piétonnier au coeur du village permettant de faire le lien entre la rivière, l'église, le calvaire, le garage de la culture et le sentier botanique à l'autre bout », indique le maire de Saint-Élie-de-Caxton, Robert Gauthier.

Un plan du projet de Parc nature et culture de Saint-Élie-de-Caxton. Photo : Radio-Canada/Yoann Dénécé

Au cours des dernières semaines, la municipalité a eu la confirmation d'importantes subventions pour la réalisation de ce projet. Le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a octroyé 300 000 $, alors que le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) du ministère du Tourisme du Québec a accordé 245 200 $.

Un concept d'aménagement sera bientôt élaboré pour la partie du territoire de la municipalité comprise entre le chemin des Loisirs et la rivière Yamachiche, incluant le terrain du projet de parc nature et culture, ainsi que ceux appartenant à la Fabrique. Ce concept d'aménagement fera l'objet d'une consultation de la population au fur et à mesure de sa réalisation. L'élément « culturel » étant au centre de ce projet,la municipalité entend collaborer avec les artistes et artisans de Saint-Élie-de-Caxton.